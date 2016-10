'Pato' Araujo interactúa con rojiblancos

El ex jugador de Chivas afirma que no los olvida aunque expresa su deseo de que pierda el Rebaño

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- Todavía falta mucho para que el partido entre el Puebla y el Guadalajara se lleve al cabo, será el próximo 16 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, pero eso no es impedimento para que la afición rojiblanca defienda a su equipo en redes sociales.



Y es que el ex rojiblanco Patricio Araujo, en su cuenta personal de Twitter le respondió a una seguidor de Chivas, de nombre Guillermo Delgadillo, quien le dijo que no se olvidara de la afición rojiblanca ahora que se viene el duelo de la fecha 13 del Apertura 2016.



El jugador respondió que no los olvida, pero que en esta ocasión, su deseo a diferencia de muchos años atrás, es que el Guadalajara pierda ante el Puebla, equipo en el cual está ahora y que ha sido bien recibido, toda vez que en el último encuentro del equipo apareció en la tribuna con la porra.



"Jamás. Los aprecio mucho también. Solo que la próxima jornada espero que pierdan", escribió su Twitter, en el cual tiene mucha interacción con cualquier aficionado, incluso hasta a las agresiones responde con mucha inteligencia.



Los seguidores rojiblancos de inmediato comenzaron a recordarle su pasado en el Rebaño y hasta le advirtieron que eso no pasaría, que el Puebla perderá y se quedará con las ganas, según algunos mensajes en Twitter.



Tania Luna fue puntual, "sabes que no pasará". Ana Leren, le pidió al "Pato" más cordura, "Eso no pasará". Nadie se metió con Araujo en tema personal, todos los mensajes fueron respetuosos y al final nadie se animó a apostar.



