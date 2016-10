Rodolfo Salinas considera que ha sido rentable para Atlas

El jugador dice que a pesar de la poca actividad, ha cumplido en todos los aspectos

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- La actividad que ha tenido Rodolfo Salinas con el Atlas ha sido poca, no llena sus expectativas que tenía antes de arrancar el torneo Apertura 2016, pero aseguró Rodolfo Salinas que en lo poco que ha tenido la oportunidad de jugar, ha cumplido en todos los aspectos, así se lo ha hecho saber la dirigencia y demás gente rojinegra.

"Tengo que responder a las expectativas, no me conformo, debo seguir trabajando. Me costó trabajo como siempre hacerme de un puesto titular, no nada más aquí, la carrera ha sido difícil pero lo he tratado de hacer lo mejor posible, la gente me lo hace saber, mis compañeros, la directiva me respalda. No jugué mucho el torneo pasado, lo poco me hizo valer para que me compraran, me parece que ahora me tocó jugar por una lesión y no gusta, pero me hubiera gustado estar de otra forma. Cuando se me ha requerido, he realizado las cosas bien".

Salinas puntualizó que está listo para quedarse como estelar en el Atlas, donde el compromiso está y siente que han quedado a deber en cuanto resultados grupales, porque la idea era estar peleando más arriba en la tabla general.

"Uno debe estar preparado para lo que sea, para eso está uno, para respaldar al técnico cuando se necesite y me pagan por dar buenos resultados, disfruto estar jugando, pero considero que no hemos jugado mal".

La forma en la cual se desempeña Atlas le gusta a Salinas, porque han dado muestras en partidos del potencial futbolístico que tiene el plantel, pero por una u otra razón los resultados no llegan como se espera.

"Se ha jugado bien, tampoco hemos sido un equipo que arrasa porque no se han ganado los partidos, no se han concretado jugadas que hemos tenido, si lo logramos hacerlo podríamos ser un equipo más competitivo, pero en nuestra manera de jugar, de tocar el balón, el entendimiento, ha sido aceptable porque entretiene, lo disfrutamos cuando jugamos en el campo".

El problema mayor que ve Salinas, es que arriba están dejando de hacer algunas cosas para terminar las pocas jugadas que se tienen, conforme solucionen este tema, estarán en otra instancia en el campeonato Apertura 2016.

"Veo los partidos después, los analizamos, falta concretar lo que se genera aunque tampoco son muchas, pero son claras y a final de cuentas deberíamos tener más unidades, pero el hubiera no existe. Debemos ganar los encuentros de local, rescatar lo más que se pueda de visita, como ante Tigres o Tijuana, donde jugamos mejor que el rival. Estamos más cerca del triunfo que de la derrota cuando se juega bien".

En Atlas no se tiran culpas al aire, tampoco a terceros, son responsables de la marcha del equipo, de no estar en zona de calificación y espera Salinas, que el final del torneo sea muy diferente a lo que ha sido hasta ahora el desarrollo de las 12 fechas jugadas.

"Es culpa de nosotros, volteamos a ver a los equipos que están arriba, que están por méritos propios y no estamos allá por errores de nosotros. No hemos tenido la concentración para meter la pelota, ojalá que en el cierre podamos trabajar ese problema que hemos tenido en la campaña".



Preparan amisto ante Cruz Azul

Atlas sostendrá un encuentro amistoso el próximo domingo ante el Cruz Azul en el Toyota Field, casa del Sacramento F. C. de la United Soccer League (USL) y se jugará a las cinco de la tarde, tiempo del centro de México. Este duelo le servirá al zorro y la máquina para mantenerse en forma en esta fecha FIFA.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ