Los Vikingos siguen invictos en la NFL

ESTADOS UNIDOS (04/OCT/2016).- Vikingos de Minnesota (4-0) conservó su calidad de invicto al apalear a Gigantes de Nueva York (2-2) por 24-10 como local en el US Bank Stadium, en el marco de la semana cuatro de la temporada 2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



El ataque terrestre de Minnesota resultó letal en este encuentro, luego que el corredor Jerick McKinnon aportó 85 yd en 18 acarreos, uno para anotación de cuatro yardas en el cuarto episodio, en tanto Matt Asiata puso uno más, de una en el primero.



El mariscal de campo Sam Bradford también hizo lo suyo a favor de los "nórdicos" con envío anotador de siete yd para el ala cerrada Kyle Rudolph en el segundo, en tanto por Gigantes, el corredor Orleans Darkwa consiguió la única anotación, de una yd en el cuarto episodio.



El receptor Dwayne Harris se convirtió luz y sombra para Gigantes en el primer cuarto, luego que en la patada de salida hizo una devolución de 44 yd que los dejó en la 40 de su propio territorio y, cuando desperdiciaron la gran posición de campo y tuvieron que despejar, él mismo bajó el balón en la yarda uno para dejar encajonados a Vikingos.



No obstante, cuando su defensiva detuvo al rival y éste tuvo que despejar, Harris soltó el balón en la atrapada para que Minnesota recuperara en la 41 de territorio neoyorquino y capitalizara el error con un touchdown en acarreo de una yarda de Asiata, para el 7-0.



El resto del primer cuarto y el inicio del segundo fueron un intercambio de despejes, sin embargo, no bien tomó el ovoide en el segundo periodo, Minnesota logró hilvanar otra buena serie, que ahora culminó con un balazo casi milimétrico de Bradford para Rudolph, de siete yardas que duplicó la ventaja local.



Otra vez el dominio defensivo hasta casi el final de la primera mitad, cuando Gigantes pasó al ataque con 2:46 minutos para el medio tiempo y el quarterback Eli Manning logró llevarlos 44 yd hasta la 22 de territorio "nórdico", desde donde Josh Brown marcó gol de campo de 40 yardas para acercarlos a 3-14 con dos segundos en el reloj.



Mientras su ofensiva no lograba asentarse en la grama del US Bank Stadium, la defensiva neoyorquina logró frentar a Bradford y compañía, además de contar con un poco de fortuna cuando el pateador Blair Walsh falló un intento de gol de campo de 46 yd, en la primera serie de la segunda mitad.



No obstante, también Minnesota apretó en la defensa y de inmediato logró una intercepción contra Manning, cortesía del esquinero Xavier Rhodes, quien la devolvió 29 yd hasta la 43 de Gigantes, para que Walsh tuviera su segunda oportunidad de la noche, que ahora sí canjeó con gol de campo de 44 que era el 17-3.



Los de la "Gran Manzana", con el orgullo por delante, abrieron el cuarto episodio con una jugada grande: un pase pantalla de Manning que el receptor Paul Perkins convirtió en escapada de 67 yd, que los dejó en la cuatro de los locales y preparó la escena para que Darkwa anotara con acarreo de una yarda.



No obstante, los de casa ya le tenían tomada la medida a la defensa visitante y unas jugadas más tarde, Bradford soltó el brazo para completar pase de 40 yd con Charles Johnson y ubicarse en la cuatro del rival, desde donde McKinnon puso el 24-10 para la causa "nórdica".



Sin ejecución, Nueva York falló un par de ocasiones al arriesgar en cuarta oportunidad en sus dos últimas series ofensivas, mientras en la última de Minnesota, Bradford terminó por hincar la rodilla, para que los de casa mantuvieran su paso perfecto.



Del lado de Gigantes, Eli Manning completó 25 pases en 45 intentos, con 261 yardas de ganancia, sin touchdowns y una intercepción, en tanto Sam Bradford acertó 26 de 36 envíos, aportó 262 yd y anotó en una ocasión, sin interceptados, para Vikingos.