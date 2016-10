Jesús Castillo, el tapatío más fuerte

La poliomielitis no venció al medallista paralímpico de Río 2016, quien ahora es un ejemplo de vida y superación

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- A los dos años de edad el virus de la poliomielitis le causó daños irreversibles en sus extremidades inferiores, sin embargo, esto no fue problema para que años más tarde José de Jesús Castillo se convirtiera en uno de los atletas mexicanos más dominantes en su deporte tras haber ganado la medalla de bronce en la disciplina de powerlifting de los pasados Juegos Paralímpicos de Río 2016.

Luego de haber vivido una nueva aventura en la máxima justa del deporte adaptado del mundo y con logros en su palmarés como la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 o la medalla de oro en el Mundial de Powerlifting de 2005 en Brasil, el atleta tapatío aseguró no haber perdido el hambre de triunfo y a sus 32 años de edad comenzará un nuevo ciclo paralímpico con la única consigna de ganar una medalla de oro en Tokio 2020.

“Voy a continuar, si bien es cierto de que ya tengo todas las medallas que pudiera tener en los eventos, me quedé con la sensación de que puedo lograr la medalla de oro. A partir de ya ese será mi objetivo principal. Cuando lo logre podré retirarme y decir que he cumplido con todo lo que me propuse. Podría retirarme ahorita, pero este deporte es muy longevo, la mayoría de los campeones del mundo y olímpicos en este deporte oscilan entre los 35 y los 42 años de edad, yo tengo 32, siento que me queda un rato de carrera”.

Con una sonrisa en el rostro, Castillo aún recuerda el momento que vivió el pasado 13 de septiembre, cuando se consagró como el tercer mejor levantador de potencia en la prueba de 97 kilogramos de Río 2016.

“Fue una experiencia muy bonita porque es el máximo evento al que cada deportistas anhela con llegar. Gracias a Dios a mí se me dio la posibilidad de estar en Río y obtener un buen resultado. En este momento ya estoy satisfecho, si bien es cierto que ya he sido campeón mundial y campeón panamericano, además de llevar 14 años invicto en campeonatos nacionales, me hacía falta una medalla y ahora ya la tengo".

“Me incorporé un poco molesto conmigo mismo porque estaba peleando por la medalla de oro y estaba tan metido en lo que hacía que fallé el último levantamiento, pero al final, cuando nos van a premiar y escucho mi nombre, ahí fue cuando pensé en todo lo que había pasado, era una medalla paralímpica, era mía. Hubo una serie de sentimientos que se vinieron a mi mente y no pude evitar soltar el llanto de emoción”.

Pide igualdad en recursos

Aunque reconoce que el apoyo para el deporte adaptado en México ha crecido enormidades, el jalisciense señala que todos sus compañeros han solicitado mayor paridad entre el deporte convencional y el deporte adaptado, ya que en muchas ocasiones el monto de las becas y estímulos que reciben no es igual.

Apenas el pasado 27 de septiembre, Castillo y los demás representantes de México en los pasados Juegos Paralímpicos fueron recibidos por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien delante de los mejores exponentes del deporte adaptado del país se comprometió a que la igualdad prevalecerá entre todos los atletas mexicanos.

“Son cuestiones en las que uno como deportista no debería estar atento, pero las circunstancias te obligan a ponerle atención a este tema. Todos lo sabemos que no ha habido una paridad entre atletas que van a Olímpicos y a Paralímpicos, aunque también sería injusto de nuestra parte decir que no se ha hecho nada, la verdad es que si han aportado mucho, pero todavía hace falta. Estuvimos en reunión con el Presidente referente a este tema y él se comprometió a emparejar esta situación, ahora esperamos que todo se cumpla. Ahora los incentivos serán parejos, pero queremos que también lo sean las becas, apoyos y eventos, que sea de la misma manera”.

Mayra Pérez, su entrenadora y apoyo

Jesús Castillo no olvida que el deporte no puede llevarse a cabo sin alguien que sirva como guía y por eso reconoce que la mayor parte de sus logros se deben a su entrenadora Mayra Pérez, con quien ha compartido los últimos cuatro años de su carrera.

“Mi entrenadora es la artífice de esta medalla y este resultado porque con ella comencé este ciclo, ella es parte fundamental de mi vida. Ya llevo casi cinco años con Mayra Pérez, me ayudó a revertir la situación adversa de Londres 2012”.

Por su parte, Mayra Pérez Hernández, quien se desempeña como la entrenadora del Code Jalisco en la disciplina de powerlifting, además de ser juez internacional en esta disciplina, asegura que la disciplina y la tenacidad han sido dos elementos claves para que su pupilo haya triunfado a nivel internacional.

“Comencé con él después de Londres 2012, la verdad es que es muy bueno, es una persona muy disciplinada y eso le ayuda a poder lograr sus objetivos, siempre ha sido tenaz y no se deja vencer por nada. La verdad es que es muy bromista con todos, pero siempre es muy agradable ver que siempre sonríe y que nunca cambia su forma de ser”.

Asimismo, Pérez Hernández se dijo contenta por tener bajo su instrucción a un medallista paralímpico, aunque no está satisfecha, ya que al igual que Castillo, su objetivo para Tokio 2020 es ganar la presea de oro.

“Estoy muy contenta, pero no estoy satisfecha porque nuestros objetivos son muy grandes, pero si estoy viviendo una emoción enorme por tener a una persona que sea medallista paralímpico es muy bueno”.

EL DATO

Pionero del powerlifting

Por si sus logros fueran pocos, Jesús Castillo Castillo fue el primer jalisciense que compitió en este deporte, además de ser el único hombre mexicano que ha ganado una medalla paralímpica en el deporte de la halterofilia, conocida en el deporte adaptado como powerlifting.

SABER MÁS

Río 2016 cambió su vida

El tapatío ha recorrido el mundo para competir en la mayoría de los eventos del powerlifting, pero señala que de todas las competencias en las que ha estado, la que más ha marcado su vida fue Río 2016, ya que en este evento hizo realidad el sueño de toda su vida. “Sin duda este evento es el que más ha marcado mi carrera, yo me quedo con la medalla adquirida porque es el evento en el que todo el mundo quiere estar y quiere ganar”.

LA FRASE

“Intenté en la natación y no se me dio, también en el atletismo, pero apareció el powerlifting y como siempre he sido una persona de complexión robusta me di cuenta que tenía las condiciones ideales para esta disciplina”.

Jesús Castillo, atleta.