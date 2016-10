Puebla y Pachuca empatan

La Franja deja ir tres puntos al dejarse empatar 1-1 en tiempo de compensación

PUEBLA (02/OCT/2016).- En el último suspiro, Pachuca logró el empate 1-1 ante Puebla que dejó escapar el triunfo, en atractivo partido que cerró la actividad de la fecha 12 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, disputado en el estadio Cuauhtémoc.



El argentino Matías Alustiza adelantó a los de casa, al minuto 66, mientras su compatriota Rubén Botta logró el empate al 93. Con este resultado, el cuadro de la Franja llegó a 16 unidades, en tanto los Tuzos sumaron 21.



El verse las caras con el campeón nunca intimidó al cuadro de la "Angelópolis", que fue consciente de la necesidad por reencontrarse con el triunfo en casa, más frente al campeón, ya que no solo serían tres puntos, sino también un envión anímico importante antes de la pausa por la fecha FIFA.



Dicho ímpetu se reflejó en el peligro que generó sobre la meta de Óscar Pérez, la cual estuvo cerca de verse doblegada en una jugada en la que el argentino Damián Escudero, por derecha, recentró al área, donde Robert Herrera conectó un disparo que fue al travesaño y en el contrarremate Omar Hernández salvó en la línea de Pablo Miguez.



Los de la "Bella Airosa" no tuvieron mucho tiempo el balón, pero su calidad les permitió responder y cerca estuvieron de abrir el marcador en un potente disparo de Hirving Lozano que Cristian Campestrini rechazó a la ubicación del uruguayo Jonathan Urretaviscaya, quien con marco abierto mandó el esférico a un lado.



Necesitados del triunfo, los pupilos del argentino Ricardo Valiño mantuvieron el ímpetu por ir al frente y lograron terminar con el cero en un feroz contragolpe que definió el argentino Gustavo Matías Alustiza, con disparo pegado al poste izquierdo, al minuto 66.



Con el daño hecho, el técnico uruguayo Iván Alonso movió sus piezas con los ingresos de los argentinos Alexis Canelo y Rubén Botta, así como del colombiano Wilson Morelo.



Mientras los de la Franja buscaron explotar el espacio largo y tuvieron para asegurar el juego, pero Óscar Pérez se convirtió en figura al sacar un disparo de Alustiza que llevaba como destino el fondo de las redes.



Esa acción fue determinante en el rumbo de las acciones, ya que al minuto 93, un balón al área que no llevaba nada provocó una mala salida de Campestrini, a quien Omar González le ganó el esférico y este le quedó a modo a Botta para mandarlo al fondo de las redes, con lo que decretó el empate a un gol.



El arbitraje estuvo a cargo Luis Enrique Santander, quien tuvo una irregular actuación al no marcar un penal en el primer tiempo a favor del Puebla.



Amonestó a los uruguayos Pablo Miguez (51) y a Robert Herrera (79) y el argentino Cristian Campestrini (90) por los de casa; Víctor Guzmán (48), Jorge Hernández (61) y el argentino Franco Jara (74) vieron cartón preventivo por el conjunto visitante.



Alineaciones:



Puebla.- Cristian Campestrini, Carlos Orrantia, Robert Herrera, Adrián Cortés, Óscar Rojas, Pablo Miguez, David Toledo, Francisco Torres, Damián Escudero (Christian Bermúdez, 46), Jerónimo Amione (Alexis Canelo, 79) y Gustavo Matías Alustiza (Alvaro Navarro, 85). DT Ricardo Valiño (ARG).



Pachuca.- Óscar Pérez, Stefan Medina (Erick Aguirre, 76), Omar González, Óscar Murillo, Emmanuel García, Jorge Hernández, Víctor Guzmán (Rubén Botta, 69), Erick Gutiérrez, Jonathan Urretaviscaya, Hirving Lozano y Franco Jara (Wilson Morelo, 77). DT Diego Alonso (URU).