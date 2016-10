Leones Negros, en picada

La UdeG pierde 0-1 ante los Mineros de Zacatecas en el Estadio Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (02/OCT/2016).- Toda la Liga de Ascenso ya aprendió cómo jugarle a Universidad de Guadalajara en el Estadio Jalisco.

Ahora fue Mineros de Zacatecas el equipo que, con muy poco, se llevó el botín completo del Coloso de la Calzada Independencia, al derrotar 0-1 a los universitarios ante un estadio desolado.

Con el resultado los Melenudos se hunden en la tabla general donde ahora son penúltimos con diez puntos y a ocho unidades de los puestos de Liguilla, cuando quedan quince por disputar.

Joel Sánchez volvió a moverle a su equipo con la intención de que fuera sólido, pero también punzante al frente.

Las sorpresas fueron la aparición de Carlos García en la zaga central, en lugar del colombiano Armando Nieves, así como el regreso de Jorge Hernández a la zona de la contención, en perjuicio de Romario Hernández.

Pese a las buenas intenciones del “Tiburón” Sánchez, su equipo no pudo abrir la cerrada defensiva del líder del torneo, que vino a encerrarse y a esperar la oportunidad de hacer daño en un contragolpe. Tan anodino fue el ataque de los melenudos que la mejor oportunidad de la primera mitad fue en el único arribo de los zacatecanos, que no pudieron concretar el gol porque Gustavo Ramírez no supo rematar un excelente servicio a desborde de Mauro Laínez.

En el complemento UdeG se fue con todo al frente y empezó a generar peligro en el área visitante.

Empezaron entonces las fallas de los locales, que no pudieron concretar opciones de Daniel Amador, Isaac Romo y sobre todo un muy errático Ismael Valadez.

Bajo esas circunstancias ocurrió lo que ha pasado en todos los partidos en casa de los universitarios.

Así, al minuto 36 Roberto Nurse vacunó a Leones Negros cuando por derecha desbordó Mascorro y metió servicio caliente en el que el experimentado Nurse anticipó al novato García, para puntear la pelota en el área chica y mandarla a guardar para decretar el triunfo de Mineros, que es más líder que nunca en el Ascenso.

EL INFORMADOR / MARIO VALDEZ