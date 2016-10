Disfruto ver jugar a Chivas: Almeyda

A pesar de la mejora en el juego, sigue faltando esa dosis de tranquilidad para concretar todo lo que genera el Rebaño

GUADALAJARA, JALISCO (02/OCT/2016).- El técnico del Guadalajara Matías Almeyda, no le dio tanta importancia al cierre de encuentro que tuvo su equipo en el triunfo ante el Morelia, 2-1, pues dijo que bien pudieron liquidar el cotejo desde el arranque, pero sigue faltando esa dosis de tranquilidad para concretar todo lo que generan.

"Lo sufrido en el futbol es cuando un equipo no tiene acciones de gol, no las puede provocar, pero yo disfruto ver jugar a Chivas. Hoy 38 millones de personas han disfrutado el resultado, como juega Chivas más allá de que terminamos con dos minutos con el rival encima, pero no es sufrido, por lo menos yo lo disfruto mucho por la verticalidad que tiene el equipo".

Indicó el entrenador que los tiradores de penales se establecen antes del encuentro, en esta ocasión ante Monarcas quedó Alan Pulido como primero y Ángel Zaldívar, el segundo, así que no ve ningún problema en ese sentido y tiró quien debía hacerlo.

Respecto al paso que tiene el equipo en la Liga MX, dijo el pastor que no está asegurada la calificación a la Liguilla, tampoco puede decir que ya está logrado el objetivo porque todavía falta camino por recorrer.

Agradece a Enrique Meza

Almeyda agradeció al profesor Enrique Meza un gesto que tuvo, ya que le hizo un regalo y el estratega rojiblanco, aseguró que algún día le gustaría sentarse con el "Profe" para aprender más de futbol.

"Ojalá algún día llegue a tener la mitad de triunfos y carrera que ha tenido el profesor Meza, es un triunfador, tuvo un gesto enorme al hacerme un regalo (un rosario de oro). Es un caballero en todos los aspectos y una extraordinaria persona".

El técnico de Morelia señaló en conferencia de prensa que en toda su carrera jamás ha renunciado a su cargo en ningún equipo que ha estado, así que tampoco ahora lo hará con el Morelia.

El cuerpo técnico del Morelia, confirmó al salir de los vestidores que a Jefferson Cuero le estuvo gritando un sector de la afición "chango, así como también le gritaban chango".

