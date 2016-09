'Kika' y 'Zorrita' estelarizan veladas

Ambos superaron ayer la báscula y se declararon listos para sus combates

CIUDAD DE MÉXICO (01/OCT/2016).- La boxeadora Yéssica Chávez marcó en el límite de la división mosca, con 50.800 kilogramos, y se declaró lista para exponer su título esta noche ante la japonesa Naoko Fujioka.

En la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec se dieron cita todos los participantes de la función “Orgullo mexiquense”, quienes se sometieron al habitual chequeo médico antes de subir a la báscula y cumplir con el último requisito.

La “Kika”, quien expondrá el cetro mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), marcó el límite ante los aplausos y porras de los aficionados que acudieron a mostrarle su apoyo, a quienes dedicará su actuación.

En tanto, Fujioka, una rival peligrosa y que buscará su cuarto título mundial en diferente categoría, registró 100 gramos menos que la monarca (50.700 kilos), en condiciones para intercambiar golpes en el Centro Regional del Deporte de Las Américas.

Por su parte, Aarón Alameda y Rafael “Guerrerito” Reyes, quienes chocarán en el pleito coestelar de la velada, registraron pesos de 55.000 y 54.500 kilos, de manera respectiva, rumbo a su duelo a ocho asaltos.

Prometen guerra en el ring

Por otro lado, con idéntico peso de 148 libras, los boxeadores Humberto Soto y Daniel Ruiz se declararon listos para enfrentarse esta noche, en la pelea estelar de la función que se realizará en el gimnasio Cuauhtémoc del Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México.

El choque de sinaloenses será el principal en la velada, una de las últimas contiendas en la carrera de la “Zorrita” Soto, ex campeón mundial y que busca un cierre digno a su gran carrera profesional, o por qué no, enfilarse a una nueva pelea titular.

El “Cañerito”, de 26 años y con récord profesional de 34-9-2, 24 por la vía rápida, pondrá a prueba al experimentado Soto, de 36 años y que presenta una marca de 65-9-2, 35 antes del límite, en un choque pactado a 10 asaltos en peso welter.

Ambos pugilistas acudieron ayer a las oficinas de la Comisión de Box de la Ciudad de México, donde cumplieron con el último requisito antes de verse las caras sobre el ring.

“Después de un año sin entrenar a fondo para una pelea me siento muy bien, no me sacrifiqué mucho, estoy con mucha fuerza, ansioso de estar en el ring y dar todo, sin duda que será una gran pelea, Ruiz sabe lo que significa derrotarme y también peleará a tope conmigo”, expresó Humberto.

Ruiz, por su parte, dejó en claro que la preparación fue “como nunca y Soto es mi oportunidad, es ahora o nunca”.

EL DATO

Fury, positivo en drogas

El boxeador británico Tyson Fury dio positivo por cocaína en un análisis de orina el 22 de septiembre, afirmó la cadena estadounidense ESPN ayer, y podría verse privado por ello de sus títulos de campeón del mundo de los pesos pesados.