Necaxa va por los tres puntos ante Toluca

El equipo hidrocálido quiere aumentar su cosecha de unidades y alejarse del descenso

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (30/SEP/2016).- El equipo de Necaxa buscará este sábado la cosecha de más unidades para continuar alejándose del descenso, una vez que reciba a Toluca, que sin mucho ruido lleva buen paso en este nuevo proyecto del técnico argentino Hernán Cristante.



Este sábado, en punto de las 21:00 horas en la cancha del estadio Victoria y con el arbitraje de Roberto García Orozco, ambas escuadras medirán fuerzas en hostilidades de la fecha 12 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



El cuadro hidrocálido espera hacer valer su condición de local con la firme intención de regresar al triunfo, luego de tres empates consecutivos, que gracias a los malos resultados de otros clubes como Morelia, le han ayudado para abandonar el fondo de la tabla porcentual.



Debido a que el porcentaje de Rayos es volátil, una racha positiva o negativa lo puede alejar o hundir en la lucha por el no descenso, así que la salvación está en sus propias manos y por lo pronto el técnico Alfonso Sosa y sus dirigidos van por el camino correcto.



El hecho de pelear por la permanencia, Necaxa todavía aspira de forma matemática en clasificar a la liguilla gracias a sus 13 unidades, aunque el objetivo principal es la salvación, pero una cosa podría llevar a la otra.



Del otro lado están los Diablos Rojos, que comenzaron con ciertas dudas el certamen, no obstante Cristante ha encontrado a su once ideal para mejorar el funcionamiento futbolístico y el cúmulo de buenos resultados.



El cuadro mexiquense se ubica en el quinto lugar con 17 unidades, metido en zona de liguilla y con ocho partidos en fila sin conocer la derrota, por lo que el paso del equipo ha ido de menos a más, además los "choriceros" lograron su clasificación a los cuartos de final de la Copa MX.



Desde 2008, Toluca no derrota a Necaxa en suelo aguascalentense, por lo que es una aduana que se le suele complicar.