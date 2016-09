Querétaro y Santos se juegan sus últimas cartas

Los equipos llegan a la fecha 12 del torneo con la Liguilla en la mente

QUERÉTARO, QUERÉTARO (30/SEP/2016).- En actividad de la fecha 12, los equipos de Querétaro y Santos Laguna pondrán en juego este sábado una de sus últimas cartas con miras a la liguilla del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



Lo anterior a causa del irregular paso que han firmado ambas escuadras en lo que va del certamen, incluso a los Guerreros les costó el cambio de técnico con la salida del argentino Luis Zubeldía y el arribo de José Manuel "Chepo" de la Torre, quien sigue sin encontrar la fórmula exacta que saque del hoyo a los laguneros.



El cuadro coahuilense no conoce el triunfo en condición de visitante bajo la tutela del "Chepo" de la Torre e incluso la semana pasada ya sufrió de local ante el líder Xolos de Tijuana, así que su labor todavía no se ha visto reflejada en el campo.



La escuadra de La Comarca lleva ocho unidades en el penúltimo lugar de la clasificación, mientras que Gallos Blancos acumula 12 puntos. Los dos clubes tienen vivas las esperanzas de clasificar a liguilla, las matemáticas así lo indican, sin embargo, deberán comenzar una racha positiva a partir de este sábado para no apagar esa ilusión.



El equipo queretano maquilla un poco su mala campaña liguera con su pase a los cuartos de final de la Copa MX; el objetivo de Gallos Blancos es meterse entre los ocho primeros puestos de la tabla.



El duelo comenzará a las 17:00 horas en la cancha del estadio La Corregidora, con el arbitraje de José Alfredo Peñaloza. En los últimos dos partidos entre ambos, Santos logró el triunfo y para el encuentro ambos llegarán con dos derrotas a cuestas.