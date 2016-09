Participación de México en Libertadores estaría en duda

Señalan que su asistencia terminaría, de aprobarse el nuevo calendario de la Conmebol

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- La participación de equipos mexicanos en la Copa Libertadores de América podría terminar si en la Confederación Sudamericana de Futbol aprueban un nuevo calendario, informó el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.



Ante la posibilidad de que el torneo sudamericano se juegue de febrero a noviembre a partir del próximo año, Bonilla dejó en claro que eso afectaría a los clubes mexicanos, que tienen su principal compromiso con el torneo local y con la Concacaf.



"Nosotros tenemos obligación con nuestra liga y confederación, si con estas dos premisas, aún cabemos en la Libertadores, la jugaremos, si no, agradeceremos a Conmebol pero no podremos participar", aseveró el directivo.



Comentó que ya tuvo acercamientos con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien le manifestó que el posible cambio de fechas solo es una posibilidad.



"Él me asegura que todo está en proyecto. Le contesté que primero debemos fortalecer nuestra Liga y, si lo hacemos, podremos participar en otras competencias, nuestra obligación es analizarla, llevarla a la asamblea y estará en manos de ellos que sigamos o no en Libertadores".



Finalmente, dijo que la sanción de ocho meses para el dueño del Veracruz, Fidel Kuri, es inapelable, además de mencionar que ya platicaron con él, quien aseguró que analizará su comportamiento "para actuar en consecuencia".