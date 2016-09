La F1ESTA a un mes de distancia

Hoy inicia la cuenta regresiva rumbo al Gran Premio de México, y a 30 días de su celebración, todo está prácticamente listo para recibir al Gran Circo

GUADALAJARA, JALISCO (30/SEP/2016).- Cada día, la emoción que despierta la Fórmula Uno crece en intensidad entre el público mexicano, pues la fecha para la celebración del segundo Gran Premio de México en su nueva etapa está más cerca.

Resta exactamente un mes para que la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez sea el escenario de la carrera número 19 de una temporada que ha resultado bastante cerrada para definir al campeón entre los dos pilotos de la escudería Mercedes, y la organización del Gran Premio de México ya tiene todo preparado para recibir a los 11 equipos de la categoría y a los más de 110 mil aficionados que estarán abarrotando las tribunas del recinto capitalino el próximo 30 de octubre.

“Estamos muy bien, comparado al año anterior donde hubo la oportunidad de tener varios aprendizajes, este año nos encontramos en una posición bastante favorable, ya empezaron los trabajos de montaje y preparación tanto en el Autódromo como en la pista para recibir al Gran Circo, y estos 30 días van a ser aquellos donde estaremos aplicando lo que fue la planeación que se hizo para el evento y esperar tener un evento de la calidad que tuvimos hace un año”, comentó para esta casa editorial Rodrigo Sánchez, director de Marketing y Relaciones Públicas del Gran Premio de México.

Para Sánchez, miembro de la organización de este evento, no cabe duda de que lo que ocurra del 28 al 30 de octubre próximos será un evento más consolidado en comparación con la primera experiencia de hace un año, que fue resaltada alrededor del mundo como una de las mejores del calendario de 2015, por lo que muy pocos cambios podrán verse en esta ocasión.

“Si algo no está roto, para qué arreglarlo. Partimos de la base de organización que tuvimos el año pasado para construir el evento de este año, donde se han hecho mejoras en las distintas áreas de oportunidad que detectamos para garantizar una mejor experiencia del público”, sostuvo Rodrigo Sánchez.

Por ello, la orientación que este año se le dio al Gran Premio de México es de darle el sentido de ser una verdadera fiesta, tal y como se vivió en la carrera de 2015, algo por lo que los organizadores apuestan en esta ocasión, sin hacer grandes cambios al respecto.

Para que esto se pudiera lograr, también contó mucho la participación de los aficionados, que a un mes de la celebración de la carrera, han adquirido poco más del inventario de boletaje disponible. “Todavía quedan algunas localidades y comenzamos a entrar a esa etapa en donde hay boletos por zonas dispersas. El público ha reaccionado de manera muy favorable y estamos sumamente agradecidos con ellos”, señaló Sánchez.

De igual forma, para este año se hizo algo especial en torno a la figura del piloto tapatío Sergio Pérez, al destinarse una tribuna con su nombre y donde los aficionados que ocupen dichos lugares tendrán una recompensa especial.

“La ‘Tribuna Checo Pérez’ Fue algo innovador, queríamos hacer algo especial con ambos pilotos mexicanos, pero con Checo el desempeño que ha tenido este año ha sido remarcable. Queríamos algo especial para él e involucrar a los aficionados a este éxito y desempeño que ha tenido Sergio; se nos ocurrió sacar una gorra de edición limitada sólo para este evento y Checo accedió a firmar cada una de las gorras para quienes compraran su boleto en la grada especial y la gente lo recibió bien y veremos a todas las personas de esa grada con su gorra firmada por el piloto”.

Por último, la organización del evento no deja de destacar lo especial que es el recibir a público extranjero y, sobre todo, a la familia de la Fórmula Uno, que de acuerdo con Rodrigo Sánchez, está ansiosa por llegar a nuestro país y cuentan los días para estar ya en México ese 30 de octubre.

“La energía, comentarios dentro del paddock, de la comunidad de Fórmula Uno, cuando escuchan de México se les viene una gran sonrisa; de manera humilde decimos que es la carrera más esperada del año, dentro de la comunidad de la categoría es esa carrera a la que todo mundo está esperando venir, entre los staffs de los equipos se pelean por venir”, comentó Rodrigo, quien añadió que esto no sólo llena de alegría a la organización, sino que es una muestra más de que México es un lugar ideal para recibir al mundo y de eso quedará constancia dentro de 30 días.

SABER MÁS

Cambios notables

Información sobre transportación: La organización del Gran Premio de México ha establecido una colaboración cercana con el Gobierno de la Ciudad de México para desarrollar un plan comprensible y detallado de las vías de transporte para que el público en general llegue al Autódromo, pues no hay estacionamiento en el recinto de la Magdalena Mixhuca; en éste se dará mayor detalle de las rutas de Metrobús y líneas del Metro que lleven al recinto, además de brindar mayor claridad para la ubicación de accesos. Dicho plan, que se encuentra en sus etapas finales de definición, se dará a conocer en un lapso no mayor a dos semanas.

Mayor distribución de alimentos y bebidas: En el Gran Premio de México de 2015 alimentos y bebidas fueron distribuidos bajo el sistema multicaja, el cual se va a mantener este año. Dicho sistema consiste en que cada persona acuda a un puesto de comida, donde en un módulo dentro del mismo se tomará su orden y en otro se le entregará, pues así se logra eficientar y hacer más ágil la distribución de lo que el público quiera consumir. Para hacer más rápida la distribución, se triplicó el tamaño de las cocinas, tanto en personal como en equipo.

Posible definición del campeonato de pilotos

“Desde el punto de la organización no cambia nada, la carrera tiene que suceder sí o sí, la gran ventaja es para el público que tiene la oportunidad de ver un evento único, lo del campeonato es algo aleatorio, pero como pintan las cosas, creo que es posible que el campeonato se defina en México; el año pasado Hamilton se coronó una carrera antes de llegar con nosotros y si es probable que alguien se corone en nuestro país, sería un gran atractivo para el público mexicano e incluso para el mismo piloto que llegue a resultar campeón”.

Presencia de dos pilotos mexicanos

“Como organización no tiene un efecto práctico, pero para el público es algo de destacar, el tener dos pilotos titulares corriendo después de tantos años; tener dos mexicanos es algo que hay que aplaudir, celebrar, algo que tomar en cuenta y en este sentido será un Gran Premio muy especial, recibir a Checo (Pérez) y Esteban (Gutiérrez), porque es su carrera de casa y todo el esfuerzo y sacrificio que hacemos al final es para ellos, para que salgan a pista y pongan el nombre de México en alto”.

¿Hay futuro para el GP de México?

“Sería increíble, es algo que toma tiempo; de momento nuestro enfoque está en los cinco años que tenemos de contrato y sería algo bonito poder ver al de México consolidado como uno de los mejores eventos de Fórmula Uno por muchos años y que sea un clásico, pero ahora estamos seguros que nos encontramos entre los eventos en los que la gente más quisiera experimentar y eso es algo que ayuda a que construyamos hacia ese futuro”.

DESDE LA PISTA

¿Mercedes campeón?

Aurelio López (@Desdepista)

Al menos que durante este fin de semana ocurra lo inesperado o que los pilotos de Mercedes se boicoteen entre ellos, la escudería teutona refrendará su corona como campeón de constructores en el máximo circuito. Sin embargo, la pelea por el título de pilotos es mucho más reñida y en Malasia los que ganamos somos lo espectadores.

Para cuando ustedes, aficionados al deporte motor, lean esto, ya se habrán celebrado las primeras dos prácticas de este Gran Premio, lo que para mí fue una sorpresa es lo mucho que cambió el trazado y el asfalto de Sepang para este año. Desde el día de ayer durante las prácticas de las categorías semilleras, se pudo apreciar que la nueva superficie y su falta de goma complicó a los jóvenes pilotos.

Es triste que sólo pilotos de un equipo puedan buscar el campeonato, pero de ser así, creo que Hamilton y Rosberg nos pueden dar mucha acción, espectáculo y estrategia. Son dos pilotos que prácticamente crecieron juntos y que desde los go-karts han tenido una ferviente rivalidad. Uno, por un lado, increíblemente talentoso, y el segundo, sin restarle mérito a lo que ha hecho en la pista, nacido en la élite del automovilismo. Yo espero estas últimas carreras como esperé el 89 y 90 de McLaren.

En materia sensible, el tapatío Sergio Pérez tiene en este fin de semana una prueba crítica, el circuito asiático es de los favoritos del piloto y aquí fue donde por primera vez a bordo del Sauber logró elevarse al segundo peldaño del podio en 2012. Ya que el mexicano nos tiene adivinando dónde estará su futuro en la máxima categoría desde hace un par de meses, no me extrañaría que Checo haga valer su talento y temperamento, más que su velocidad, para hacer lo que necesita, que es terminar en los puntos. Sin duda Sergio tendrá su lugar en la parrilla el próximo año, ¿dónde?, desgraciadamente o afortunadamente no depende de él.

El Gran Premio de este fin de semana seguramente nos tendrá emocionados y pegados al televisor, ya que se pronostica precipitación los tres días, así que cualquier cosa puede pasar! Comentarios en #desdepista