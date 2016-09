Jair Pereira tiene sentimientos encontrados

El jugador de Chivas dice estar contento por el llamado de sus compañeros a la Selección

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Luego de confirmarse el llamado de seis jugadores de Chivas a la Selección Mexicana que dirige Juan Carlos Osorio, para enfrentar a Nueva Zelanda y Panamá, el defensa central rojiblanco Jair Pereira, dijo estar feliz por ver a Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís, Hedgardo Marín, Isaac Brizuela, Orbelín Pineda y Alan Pulido representar a México, pero por otra parte se siente contrariado por no ser elegido.



El defensa puntualizó que ha sido regular en los últimos torneos, que Chivas se ha mantenido como una de las zagas más sólidas y cuando cree que llegará un llamado, éste jamás aparece.



"No sé qué pensar, el equipo se ha comportado de buena forma, ha sido de las defensas menos goleadas y piensa uno que hay oportunidad de ir, pero no está en pensar, sino en trabajar. Ya no me quita el sueño esto. Existe alguien quien convoca y no he sido requerido, ellos tendrán sus motivos, lo único que puedo hacer es no caerme y siempre será un sueño volver a vestir la playera de México".



Respecto a los llamados de sus compañeros, precisó que siempre le dará alegría que compañeros suyos reflejen el nivel del equipo siendo convocados, más por elementos como Hedgardo Marín, quien aprovechó la primera oportunidad que tuvo para jugar de estelar.



"Me da felicidad que varios estén en Selección, eso a mi no me corresponde, espero tener esa convocatoria, no sé por qué pase. Seguro son gustos de los entrenadores, me he sentido en buen nivel y hay compañeros que están haciendo las cosas bien. Chivas tiene una gran calidad de jugadores, si analizas partido por partido, no hay ningún mexicano que le pase por encima a los jugadores de Chivas, hay otros que tienen un gran nivel y hoy en día el jugador de Chivas sale jugando, están bien físicamente, es pensante con el balón y tiene grandes jugadores y orgullosamente mexicanos".



Lo único que le queda al central, es mostrarse con Chivas, equipo al cual se debe, en espera de que el seleccionador Osorio lo pueda llamar al "Tri", en el "cual supuestamente están los mejores de México".



"No soy responsable de estas convocatorias, como compañeros me da gusto. Si a mi me tocara esa parte, yo les daría el mismo gusto, son compañeros con los que estamos a diario, están los mejores de México y estoy tranquilo. De verdad me da gusto, más por un chavo como Marín, Alanís, quien es donde se lastimó, en Selección. Nunca bajó los brazos y hoy se le premia con un llamado. Cota siempre está atrás de nosotros, jugando a gran nivel".



"Cota está haciendo bien las cosas, me da felicidad que el arquero que está atrás de mi, que brinda seguridad y que sea premiado con llamado a la Selección, es bueno como Brizuela, Orbelín, me pone feliz de todos".



"Siento que he estado en un buen nivel en Chivas, he despuntado, se me contrató para hacer de este equipo sólido atrás, si me preguntas a mí, me agradaría estar en Selección. A veces si me gustaría preguntar ¿Qué me falta?".



