Chivas presenta 'Juglares del gol'

Se trata de una serie producida para Chivas TV, que constará de seis capítulos

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Con la presencia de Jorge Vergara, se lanzó públicamente "Juglares del gol", serie que constará de seis capítulos y los suscriptores de Chivas TV, podrán observar a partir del próximo encuentro ante el Morelia, un capítulo.



Quienes no están inscritos a Chivas TV, deben estar pendientes de las redes sociales de la institución, porque ahí estarán subiendo dos días después, cada capítulo para que todo el público pueda elegir a los dos ganadores de esta serie, según explicó Iván López, director creativo de Chivas TV.



"Lanzamos un concurso para que dos narradores se integren al talentoso Emilio Fernando Alonso en las narraciones y Adán Vega. La convocatoria fue tan aceptada, que decidimos hacer una serie y entablar un dialogo con nuestra afición, para estar más cerca y darle oportunidad al talento joven".



Samuel Isamo, director del documental, enfatizó que se hizo en esta serie, un tipo homenaje a todos los cronistas deportivos, reconociendo la labor en el futbol.



"A parte de hacer un reality, es un homenaje para el narrador, cronista deportivo. Esta serie es muy arriesgada, porque tiene este reality, así como un documental de los narradores, el cronista deportivo y el público podrá elegir a los dos ganadores, que saldrá de ocho finalistas".



Por su parte, Jorge Vergara, puntualizó que Chivas TV está muy fuerte, que esta serie es el inicio de muchas producciones que se irán integrando a la programación y no descartó estar pronto en alguna de las producciones de la institución.



"Hay mucha calidad en Juglares del gol, estará difícil la selección. Es el inicio de contenidos que tendremos. Estaremos haciendo algunas innovaciones en el proyecto de Chivas TV, no puedo adelantar mucho, así como algunos proyectos que tenemos para la programación y no estamos cerrados a traer contenidos que no sean nuestros, lo que sea de calidad es bienvenido".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ