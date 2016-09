Xolos recibe a un Atlas que sufre de visitante

El líder del torneo le hará los honores al cuadro tapatío en juego de este viernes

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (29/SEP/2016).- Con realidades distintas, el equipo de Xolos de Tijuana le hará los honores este viernes al Atlas, en duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, el cual domina el cuadro fronterizo.



La escuadra canina es líder del certamen con 24 unidades, producto de siete triunfos, tres empates y un descalabro, en una competición que ha hecho del estadio Caliente una "perrera" en la que ningún visitante ha salido vivo.



De cinco partidos disputados de local, Xolos lleva igual número de victorias y solo ha recibido una anotación, por lo que ha demostrado ser un equipo muy fuerte ante sus seguidores, justo cuando en el semestre pasado no logró ninguna victoria.



Tijuana va encaminado a la liguilla, a la cual regresará luego de varios torneos sin disputar la "fiesta grande" y tras diversos cambios de técnico. Ahora el club de la "Esquina de México" atraviesa un gran momento bajo la tutela de Miguel Herrera.



A pesar de que a inicios del torneo, el técnico Herrera se quejó de la regla 10/8 que le tapa más oportunidades a los jugadores mexicanos, el "Piojo" ha explotado este rubro al ocupar a veces a no más de dos elementos nacionales.



Del otro lado estará Atlas, un club que comenzó de buena manera, sin embargo poco a poco perdió aire en este proyecto del estratega José Guadalupe Cruz y fue en la fecha pasada que tomó oxigeno con el triunfo sobre Monterrey, tras cinco compromisos en fila sin triunfar.



Los Rojinegros sueñan con meterse a la liguilla, suman 14 puntos, por lo que el margen de error disminuyó y mañana querrán dar la sorpresa en la frontera y de paso acumular su primera victoria en patio ajeno, algo complicado pero no imposible de que ocurra en la Liga MX.



El cuadro de los Zorros llamó la atención en su duelo ante Rayados, pues además de ganarle a una de las plantillas más caras, lo hizo con 10 jugadores mexicanos y el portero argentino Óscar Ustari para destacar, lo que hace suponer que el "Profe" Cruz encontró a su once ideal tras probar con algunos refuerzos extranjeros.



El compromiso de esta décima segunda jornada dará inicio mañana a las 21:00 horas en la cancha sintética del estadio Caliente con el arbitraje de Marco Antonio Ortiz.