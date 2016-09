Márquez y 'Macue' seguirán en la central

El timonel rojinegro reconoce que esta dupla superó las expectativas de rendimiento en el partido del sábado

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Hay lesiones que componen alineaciones y esto le sucedió al Atlas. El pasado sábado, durante el calentamiento previo al juego ante Rayados del Monterrey, el central colombiano Leiton Jiménez sufrió una lesión que lo tendrá fuera al menos cuatro semanas, por lo que el “Profe” José Guadalupe Cruz tendrá que mover sus piezas y colocar hombres diferentes a lo que tenía al inicio del torneo.

Para empezar, ya no estará la dupla de defensas colombianos Jaine Barreiro y Leiton Jiménez, en su lugar jugarán Luis “Macue” Robles y el capitán Rafael Márquez, dos elementos que comenzaron el certamen de Apertura 2016 siendo medios de contención, pero ante la necesidad, irán a la central, posición que no desconocen.

“La misma dupla de Rafa y de ‘Macue’, yo pienso que cuando una pareja de centrales hace las cosas bien como ellos, sería absurdo hacer cambios, hay que trabajar con ellos, mantenerlos y evidentemente está Gaddi Aguirre que tiene facultades, que lucha por una oportunidad, pero por ahora tengo a Rafa y ‘Macue’, por su inteligencia y calidad para jugar en esa posición”, dijo el director técnico José Guadalupe Cruz.

El timonel reconoció que el rendimiento de Márquez y Robles el pasado sábado superó sus expectativas, ya que fue un movimiento de última hora ante la lesión desafortunada del colombiano Leiton Jiménez.

“Sí las superó, yo no tenía ninguna duda, he enfrentado en muchas ocasiones este tipo de adversidades en otros equipos y sé que con trabajo es posible equiparar fuerzas con planteles más bastos, y sé que los pronósticos están para romperse, con Leiton o sin Leiton no éramos favoritos, pero sé que en algún momento se tienen que romper las rachas. Tenía otras expectativas, para beneplácito se superaron y las ilusiones están a tope”, siguió el “Profe” Cruz.

Otro jugador que estaría ocupando un lugar como titular ante Tijuana mañana, sería Cándido Ramírez, quien ya se recuperó de su lesión que lo marginó del partido ante Rayados del Monterrey, iría en lugar de Daniel Álvarez.

Así, según lo visto durante las prácticas de la semana, los rojinegros estarían jugando ante Tijuana con Óscar Ustari en el marco; Luis Reyes, Rafael Márquez, Luis Robles y José Madueña en la defensa; Cándido Ramírez, Javier Salas, Rodolfo Salinas y Bryan Garnica en el medio campo, y adelante, como enganche el debutante Sergio Rodríguez y adelante Jahir Barraza, algo muy parecido a lo que presentó ante Monterrey.

Preocupa el pasto sintético

Los rojinegros del Atlas no sólo enfrentarán al súper líder, a uno de los equipos más peligrosos y que mejor juegan actualmente en el futbol mexicano, como lo es Tijuana, sino que se pararán en una de las canchas más complejas para jugar, ya que el terreno de juego del Estadio Caliente es de pasto sintético, algo que le preocupa al “Profe” José Guadalupe Cruz.

“No es una superficie a la que estemos adaptados excepto Tijuana, me preocupa pero está ahí, no la puedo quitar, es parte de la competencia y la competencia está autorizada así, hay que encarar ese otro obstáculo, más allá del rival, al cual reconocemos y respetamos. Vamos con carácter y determinación y este tema de la superficie, hay que hacer lo mismo, adaptarnos lo más rápido posible. Ayer practicamos en una cancha parecida, el bote de balón, el correr del balón, todo es diferente”, comentó el timonel rojinegro.

Sobre el rival (Xolos), el director técnico del Atlas reconoció la peligrosidad de sus jugadores, desde la línea de ataque, hasta el sector defensivo. “Muy fuerte en ofensiva, tiene jugadores determinantes, muy dominantes en juego aéreo, Caraglio, Avilés Hurtado, Dayro Moreno, Hauche tiene ida y vuelta, ellos hacen una diferencia importante y en defensa tienen áreas de oportunidad para trabajar. Nosotros debemos ser sólidos, hay que tener tránsito y posesión del balón”.