No hemos tenido constancia: 'Gansito'

El portero universitario sostiene que la crisis de resultados se debe a la falta de contundencia y las distracciones a la hora de defender

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Muchos problemas han padecido los Leones Negros en este torneo, expulsiones, malos momentos, carencias a la hora de definir y falencias en cuestiones defensivas, la calificación a la Liguilla se esfuma semana a semana, todo por contar con sólo 10 puntos de 33 posibles en este torneo del Ascenso MX, con una efectividad de 30 por ciento.

Unos dirán que es el cambio de entrenador, otros que es la mala fortuna, lo cierto es que el equipo de la UdeG muestra una cara diferente a la que habían enseñado el torneo anterior, en el que fueron superlíderes.

El cambio en el timón, en donde Daniel Guzmán dejó de ser entrenador para darle paso a Joel “Tiburón” Sánchez, afectó a los futbolistas, ya que en el terreno de juego pareciera que no encuentran la cuadratura al círculo y partido a partido enseñan un futbol poco atractivo a la tribuna, que dicho sea de paso, cada encuentro como local en el Estadio Jalisco, se registra una menor entrada.

Incluso, cuando pretendían salvar la campaña haciendo un buen papel en la Copa MX, cayeron de manera dramática en Octavos de Final ante Puebla, cuando tenían el partido prácticamente controlado, un fracaso más para la Universidad de Guadalajara.

Humberto “Gansito” Hernández, uno de los líderes del equipo, comentó en entrevista, que uno de los factores por los cuales la UdeG se encuentra en este mal momento, es debido al destino, pero también a las desatenciones que han tenido en todos los sectores del terreno de juego.



— ¿Cómo está el equipo ante el pésimo momento actual?

— El equipo está bien, unido, con ganas de revertir esta situación, la verdad es que es un momento difícil por los resultados, pero con muchas ganas de sacar esto adelante. Sabemos que no estamos tan lejos de levantar, a pesar de que hemos tenido lapsos malos, esto no ha arrancado y esperemos que pronto se pueda arrancar, porque si no el torneo ya no nos va a alcanzar.



— Como líder del equipo, ¿cómo analizas la situación?

— Ahora hay que estudiar o ser muy frío, no te puedes dejar llevar por los comentarios, por la gente, por todo lo que se maneja en el exterior, ahora lo vemos y todo mundo lo ve, nosotros trabajamos al 100 en cada entrenamiento, estamos con el cuerpo técnico, con la directiva, es un momento complicado, pero en estos momentos es cuando el equipo tiene que estar más unido y cuando los líderes tenemos que sacar la cara y asumir esta racha, porque los jóvenes no te van a sacar de esto.



— ¿Qué pasa con el equipo en este torneo?

— No hemos tenido una constancia ofensiva y defensiva. Es cierto que hacemos goles, pero no terminamos todas las que se tienen que convertir, y atrás nos llegan mucho y nos hacen goles muy fácilmente. Me parece que es falta de concentración y a veces de suerte, hubo expulsiones, broncas, entonces me parece que es cosa del destino, pero nosotros acusamos falta de concentración, de que no nos pueden hacer un gol tan fácil y tan rápido.



— ¿Por qué la diferencia del torneo anterior a éste?

— La verdad no sabemos, ojalá lo encontremos, a este cuerpo técnico le gusta trabajar, creo que estamos bien, trabajamos incluso de más preocupados por la situación y esperemos que podamos reaccionar y saquemos resultados que nos acerquen a la zona de calificación. Este equipo no se puede perdonar el no entrar a la Liguilla jugando un buen futbol.



— ¿Qué le dirías a la gente que se ha alejado del Estadio Jalisco?

— Antes que nada ofrecerles disculpas, este equipo no es el que se merecen, no es el que quieren ver y pagan un boleto; de corazón les ofrezco disculpas. También que no pierdan la fe, porque este equipo dará buenos resultados, estamos trabajando para ello, aunque no parezca en los partidos, pero estamos entregados y al 100, queremos ser un equipo que pelee por los primeros planos.

El “Tiburón”, más firme que nunca

A pesar del mal momento que viven los Leones Negros, que los tiene en la parte baja de la tabla general de la Liga de Ascenso MX, la directiva del conjunto melenudo, en la persona del director deportivo, Jorge “Vikingo” Dávalos, le dio todo el respaldo al técnico Joel “Tiburón” Sánchez y a su cuerpo técnico, ya que según él, los resultados son ajenos a lo bien que se trabaja durante la semana.

“Nosotros, cuando analizamos traer a un entrenador, vemos todo lo que ha sido su comportamiento, su profesionalismo y que encaje con un perfil institucional, yo puedo decir que muchísimos entrenadores se mostraron para venir, casi todos los de Primera querían venir a dirigir a UdeG. El presidente (Alberto Castellanos) se entrevistó con unos, yo me entrevisté con otros y nosotros elegimos a Joel y a su cuerpo técnico, porque Joel dejó, como jugador, una imagen de lucha, entrega y esfuerzo, y sus equipos tienen ese sello. Ellos no esperaban tener estos resultados, ellos están con mucha ilusión, no se rinden”, dijo el directivo de la UdeG.

Los aperturas les cuestan

Apertura 2016

Jornada 1 Potros 2-4 Leones Negros Jornada 2 Leones Negros 1-2 Coras Jornada 3 Juárez 1-1 Leones Negros Jornada 4 Leones Negros 1-1 Cimarrones Jornada 5 Loros 1-1 Leones Negros Jornada 6 Leones Negros 1-3 Alebrijes Jornada 7 Correcaminos 0-2 Leones Negros Jornada 8 Leones Negros 0-2 Zacatepec Jornada 9 Atlante 2-1 Leones Negros Jornada 10 Leones Negros 1-1 Mérida Jornada 11 Celaya 2-1 Leones Negros Total: 10 puntos

Apertura 2015