Tigres cae en su visita a Panamá

Los felinos pierden 0-1 ante Plaza Amador en partido de la Liga de Campeones Concacaf

PANAMÁ (28/SEP/2016).- El club mexicano Tigres de la UANL sufrió su primer descalabro en la Liga de Campeones de la Concacaf 2016, luego de caer por la mínima diferencia 0-1 en su visita al equipo panameño Plaza Amador, en partido celebrado en el Nuevo Estadio Maracaná de esa ciudad.



A pesar de haber sido amplio dominador del encuentro, el cuadro dirigido por el brasileño Ricardo Ferretri no pudo hacerse presente en el marcador, algo que sí logró la escuadra local, por conducto del delantero Ricaurte Barsallo, quien firmó el tanto del triunfo al minuto 37.



Pese a que llegaron con el liderato del Grupo G a la cancha panameña, los norteños no quisieron mostrar exceso de confianza y desde el primer minuto dominaron la posesión del esférico, creando tres disparos desde fuera del área y dos oportunidades directas al marco local.



Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de los dirigidos por "Tuca" Ferreti, quienes poco pudieron hacer para evitar el gol en contra al minuto 37, cuando el atacante Barsallo envió potente disparo desde larga distancia para dejar sin oportunidad al guardameta Enrique Palos y con ello poner el 1-0 en la cuenta.



Para la segunda mitad los felinos intentaron igualar circunstancias con los ingresos del colombiano Luis Quiñones y el mexicano Jonathan Espericueta, quienes estuvieron participativos en el ataque mas no pudieron reflejar su nombre en la pizarra.



A pesar de la derrota, Tigres seguirá como comandante del sector G de la Concachampions con seis puntos, mientras Plaza Amador llega a cuatro unidades para empatar al conjunto costarricense Herediano, a falta de una jornada del torneo por disputarse.



El arbitraje del partido estuvo a cargo del guatemalteco Walter López, quien tuvo acertada actuación y sólo mostró la tarjeta amarilla en dos ocasión, una vez al tricolor Manuel Viniegra, así como al defensa Edwin Gómez por los locales.



Alineaciones:



Plaza Amador.- Eric Hughes, Luis Mendoza, Algish Dixon, Sergio Ortega, Edwin Gómez, Frank Piedrahita, Luis Jaramillo (Alexander González, 57), Delano Welch (Humberto Ward, 71), José Murillo (Luis Fraiz, 59), Marlon Ávila y Ricaurte Barsallo. DT Jair Palacios (COL)



Tigres.- Enrique Palos, José Rivas, Hugo Ayala, Israel Jiménez, Damián Álvarez, Manuel Viniegra, Alberto Acosta (Jonathan Espericueta, 60), Luis Rodríguez, Andy Delort, Fernando Fernández (Luis Quiñones, 54), Julián Quiñones (Luis Silva, 75). DT Ricardo Ferreti (BRA)