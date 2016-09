Terminamos sufriendo: Néstor Calderón

El jugador de Chivas dice que el resultado del último juego ante Morelia pone a reflexionar al equipo

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- Tras el pase a cuartos de final de la Copa MX luego de derrotar el Morelia 1-0 en los octavos de final, instancia en la cual el Guadalajara ha estado en los últimos cinco torneos, el volante Néstor Calderón dijo que la forma en la cual lograron la victoria debe poner a reflexionar al equipo, ya que algo están dejando de hacer y deben corregir para no terminar los encuentros con el rosario en la mano.



"La verdad que es un gran plantel, debemos seguir trabajando, no hemos conseguido nada, se viene un partido importante el sábado. Jugamos bastante bien el primer tiempo, al final por ahí terminamos sufriendo pero ellos también juegan muy bien. Ya disfrutamos y ya pensamos en el sábado".



Calderón, quien ha logrado que sus goles valgan oro molido para Chivas, aseguró que lo más importante de todo, es que se logró el objetivo, acceder a la siguiente fase y ya habrá tiempo para escuchar al técnico en el análisis de los errores que cometieron.



"Lo más importante es el equipo, que avanzamos a cuartos de final y hay que dejar eso atrás, debemos pensar en la Liga, obtener los tres puntos porque serán importantes para seguir bien en la tabla general, para estar más cerca de la calificación".



El "Avión" precisó que el equipo que tiene el Rebaño en la Copa MX, es para disputar el campeonato, ya que no hay celo de nadie, se respeta a quien juega y se le apoya, al final los logros que se obtengan será por la unidad que se tiene al interior.



"Todos debemos de aportar lo más que se pueda al equipo, quienes jugamos dimos lo mejor de nosotros al igual que quienes jueguen el sábado, todos estamos unidos, conscientes que tenemos ganar por el equipo".



Respecto a estar jugando en media cancha, Calderón precisó que hasta el momento se ha sentido bastante bien, ya que tiene oportunidad de pisar más el área, llegar por sorpresa y le han dado la confianza de estar tirando penales, cuando él está en el campo.



"La verdad me siento bien, estoy tratando de aportar para el equipo, se me están dando las cosas. Donde me den la oportunidad buscaré aprovechar, quiero jugar y ayudar al equipo".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ