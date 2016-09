Amonestan a tres boxeadores por apostar en Río 2016

El COI impone sanción a los pugilistas por violar prohibición de Juegos Olímpicos

MADRID, ESPAÑA (28/SEP/2016).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha sancionado con "una amonestación severa" a tres boxeadores por hacer apuestas durante los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, según publica este miércoles la organización deportiva.

La sanción no ha sido más fuerte porque "no había ninguna intención de manipular ningún resultado". Simplemente se limitaron a apostar durante los Juegos, algo que no se les permite a los deportistas durante los eventos olímpicos.

Los implicados son el irlandés de 24 años Michael John Conlan, boxeador de peso gallo (56kg), el también irlandés Steve Gerard Donnelly, de 27 años, púgil de peso welter (69kg), y el británico Antony Fowler, de 25 años, boxeador de peso medio (75kg).

A los tres se les sanciona con una "amonestación severa" y caso de ser elegidos para los siguientes Juegos en Tokio 2020 tendrán que demostrar "haber seguido con éxito el programa educativo del COI, a través de la participación activa en los programas de educación organizados por cualquiera de la Asociación Olímpica Británica, la AIBA o el COI".