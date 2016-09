Allardyce ofrece disculpas tras escándalo de corrupción

La Federación Inglesa de Futbol lo destituye del cargo al frente de la Selección

LONDRES, INGLATERRA (28/SEP/2016).- El ex director técnico de la Selección de Inglaterra, Sam Allardyce, ofreció disculpas este miércoles tras el escándalo de corrupción después de poco más de dos meses en el cargo.



En una breve declaración, al salir de su casa donde ya lo esperaba un grupo de reporteros, aseguró que "está muy lastimado y extremadamente decepcionado de haber perdido su trabajo".



Tras una investigación de diez meses del diario Daily Telegraph, la evidencia sugiere que Allardyce aceptó dinero para facilitar la transferencia de jugadores de la Premier League a otros equipos.



Allardyce fue filmado por reporteros encubiertos tratando de negociar una suma de 400 mil libras (520 mil dólares) para representar a una firma extranjera.



Durante la conversación con un supuesto hombre de negocios, Allardyce explica cómo eludir la regla que prohíbe que los futbolistas pertenezcan a terceras partes y no a los clubes en los que militan.



El técnico no tuvo más remedio que presentar la víspera su renuncia después de que los medios ingleses dieron a conocer la conversación que tuvo con un reportero infiltrado.



La Federación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas en inglés) calificó la conducta de Allardyce de "inapropiada" en un comunicado.



En su corta carrera como estratega, Allardyce, quien asumió el cargo tras la decepcionante actuación de la selección nacional inglesa en la Eurocopa 2016, solo estuvo a cargo de un partido internacional donde el equipo inglés le ganó 1-0 a Eslovaquia.



El exdirector técnico de 61 años de edad fue manager de Bolton Wanderers y West Ham. Su salario como manager de la Selección nacional equivalía a cuatro millones de dólares al año, según reportes de la prensa inglesa.