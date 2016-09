Rodolfo Pizarro, cerca de volver a las canchas tras factura en Río

El jugador de Pachuca evoluciona de forma positiva y podría estar en la recta final del Apertura 2016

PACHUCA, HIDALGO (27/SEP/2016).- La fractura que sufrió Rodolfo Pizarro en Juegos Olímpicos Río 2016 ha evolucionado de forma positiva y podría regresar a las canchas con el Pachuca en la recta final del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



"Me encuentro mucho mejor, hoy teníamos planeado el que saliera a trabajar en cancha; las condiciones climáticas no lo permitieron, pero esperemos mañana poder hacerlo", dijo el jugador de Pachuca.



Comentó que no ha presentado ningún tipo de molestia durante sus trabajos de recuperación, lo cual significa una gran motivación para seguir por ese camino y estar listo lo antes posible.



"Afortunadamente he podido trabajar estos último días sin dolor; es una buena señal que me motiva, estoy ansioso por regresar a las canchas", dijo.



Recordó que recién cumplió "la semana seis de mi rehabilitación; el doctor dice que voy muy bien y vamos a aprovechar la fecha FIFA para ponernos a punto físicamente".



Dijo que tiene la ilusión de regresar pronto a las canchas, pues "la parte más difícil ya pasó y ahora estoy enfocado en prepararme de la mejor forma para lo que viene".



Pizarro sufrió una fractura de peroné durante el segundo partido que disputó la selección tricolor en la justa olímpica, que lo obligó a regresar a México para ser tratado, pero sin ser intervenido quirúrgicamente.