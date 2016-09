'Chicharito' se retirará en Chivas: Vergara

El empresario menciona que el equipo tiene prioridad cuando el delantero quiera regresar a México

CIUDAD DE MÉXICO (27/SEP/2016).- Jorge Vergara, dueño del Guadalajara, afirmó que el delantero mexicano Javier Hernández se retirará en las Chivas.

"Está pactado desde que se fue, el equipo que tiene prioridad cuando quiera regresar a México es el Guadalajara", mencionó el empresario a Fox Sports.

Vergara Madrigal recordó los inicios del delantero, "pues no lo querían poner. Tuve que amenazar a ciertas personas para que lo pusieran y miren ahora lo que está pasando".

Agregó que el momento de venderlo al Manchester United, "no me dolió. Me gusta pensar que puse mi granito de arena para que pudieran triunfar en Europa".