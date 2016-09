América recibe a Veracruz en Copa MX

El equipo capitalino espera ganar su segundo partido de la mano de Ricardo La Volpe

CIUDAD DE MÉXICO (27/SEP/2016).- Con el propósito de obtener su segundo triunfo bajo el mando del argentino Ricardo La Volpe, el equipo de América recibirá a Veracruz, en partido correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa MX.



El estadio Azteca será el sitio donde estos equipos se verán las caras en punto de las 21:00 horas, con Adonai Escobedo como el encargado de aplicar el reglamento.



Las Águilas consiguieron un triunfo muy importante en la Liga MX, no solo porque fue sobre los Pumas de la UNAM, sino por las tres unidades y por supuesto, por el tema de la confianza.



La Volpe sabe que esta competencia es importante para la directiva, y aunque anunció que le dará oportunidad a los que han sido menos habituales en el Torneo Apertura 2016, seguramente mandará a la cancha un "11" con la firme idea de salir con el triunfo.



Mientras que los Escualos quieren defender su título, pero llegan a estas instancias en momentos de incertidumbre, ya que apenas el pasado viernes, el estratega Pablo Marini abandonó la dirección técnica.



Su lugar es ocupado de manera interina por Juan Antonio Luna, uno de los ex jugadores históricos del cuadro "azulcrema", y desea darle un "regalito" a su ex equipo.