Jorge Luis Martínez busca ser un ejemplo para jóvenes patinadores

El patinador llega a la Perla Tapatía tras ganar y romper récord en la disciplina de patinaje de velocidad en la Copa Mundial

GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2016).- El pasado 14 de septiembre el patinador jalisciense Jorge Luis Martínez sorprendió a propios y extraños al convertirse en el primer mexicano en ser campeón mundial en la disciplina de patinaje de velocidad en el Copa Mundial de la especialidad celebrada en Nanjing, China. Tras haber vivido esta experiencia, Martínez buscará dejar como legado sus enseñanzas a los jóvenes que comienzan a practicar esta disciplina.

"Definitivamente me veo como un ejemplo a seguir para los niños dentro del patinaje, quiero que ellos se inspiren en mí, que los demás aprendan y vean que sí se puede llegar a triunfar. No tiene tanta presencia en los medios de comunicación y no es tan popular, pero este deporte lleva años dando buenos resultados para México, llegando a estar entre los mejores diez del mundo", destacó.

A su llegada a la Perla Tapatía, el campeón mundial en la prueba de los 100 metros libres fue recibido por el director general del Code Jalisco, André Marx Miranda, para luego manifestar su alegría tras darle un nuevo título mundial al deporte mexicano y la manera en que rompió el récord del mundo en esta competición.

"Desde la primera ronda fui el primer y mejor tiempo y eso me dio mucha seguridad. En los cuartos de final logré el récord del mundo con un tiempo de 9.77 segundos, corrí la semifinal y dejé fuera al campeón del mundo. La final fue una carrera emocionante en la que estuve al frente desde el principio, donde el competidor español estuvo cerca de alcanzarme, pero no le fue suficiente y al final me quedé con la medalla de oro", comentó.

México en el mapa del patinaje de velocidad

El patinador forjado en el Code Jalisco mencionó que gracias a los galardones que él y el campeón panamericano Mike Páez han logrado, México poco a poco comienza a convertirse en un rival de cuidado en el plano internacional del patinaje de velocidad.

"En mis pruebas ya nos ven como un rival fuerte, ya nos están checando los tiempos cuando ven los entrenamientos previos a las competencias, qué equipo traemos, qué ruedas usamos. Ya tenemos mucho más presencia internacionalmente. Empezando por los resultados que hemos tenido se ha hablado de nosotros, además de la difusión que poco a poco comienzan a darle al patinaje".

Malos manejos han evitado ser deporte olímpico

Aunque el patinaje de velocidad cuenta con Campeonatos Mundiales y forma parte de los Juegos Panamericanos, no ha sido incluido al plan deportivo de los Juegos Olímpicos y según Martínez, esto se debe a las carencias que la Federación Internacional de Patinaje ha demostrado tener, entre las que se incluyen la falta de apoyos e incentivos económicos a los atletas más ganadores.

"Tenemos muchas carencias con los dirigentes internacionales, de hecho es una de las cuestiones por las que el patinaje no es deporte olímpico. Hemos visto que hasta a los Campeonatos Mundiales no le han dado la seriedad que se requiere y por eso el Comité Olímpico no les da un lugar en el ciclo. A mí, por ejemplo, no se me dio ningún incentivo económico pese a ser campeón".

Ficha técnica

Jorge Luis Martínez Morales

Bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010

Bronce en Juegos Mundiales de Cali 2013

Dos bronces en Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Dos bronces en Juegos Panamericanos Toronto 2015

Oro en Campeonato Mundial de Patinaje de velocidad de Nanjing 2016

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO