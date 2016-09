Bayer y 'Chicharito' verán al Mónaco en la Champions

El delantero mexicano podría llegar al centenar de goles anotados en Europa

CIUDAD DE MÉXICO (26/SEP/2016).- El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández podría llegar al centenar de goles en Europa, cuando el Bayer Leverkusen enfrente este martes al líder del Grupo E de la Champions League, el AS Monaco.



El inicio de las "Aspirinas" en el torneo continental no fue de la mejor manera, después de que el CSKA de Moscú remontara la ventaja de dos anotaciones que tenía el conjunto alemán, en un par de minutos.



Para el conjunto del Principado, el comienzo de la Champions League fue de ensueño, tras ganar de visita al Tottenham Hotspur por 2-1, con goles del portugués Bernardo Silva y el francés Thomas Lemar.



Para la escuadra teutona, el panorama no pinta nada fácil, ya que se ha enfrentado en cuatro ocasiones en contra del Mónaco con un saldo de tres derrotas y un empate, y con un registro de dos goles a favor por ocho en contra.



Los "Princes" se ubican en la segunda posición de la Ligue One, con cinco victorias, un empate y una derrota; además de 12 tantos marcados por cuatro recibidos. El equipo de la liga francesa se encuentra a sólo un punto atrás de la revelación del torneo, el OGC Nice.



Por su parte, el club de Hernández Balcázar, quien se perdió el inicio de la liga por lesión, se encuentra cuesta arriba dentro de la Bundesliga, al colocarse en el décimo puesto después de cinco partidos con dos ganados, un empate y dos derrotas.