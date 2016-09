Almeyda mantiene la calma

El argentino cree que sobre la cancha del Estadio Chivas se dio un encuentro parejo

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- El Guadalajara acumula dos derrotas en Liga en un periodo de cuatro días y de paso, esta noche ante Tigres, perdió la condición de invicto jugando como local, pero para el argentino Matías Almeyda no se tiene que hablar de crisis y tampoco se tienen que echar las campanas al vuelo tras resultados positivos o adversos.



Eso, dice el técnico argentino, es algo a lo que no se va acostumbrar en su estancia como timonel de Chivas, al escuchar de crisis cuando se ligan resultados negativos. "Nunca me voy a acostumbrar a eso porque considero que es la incapacidad (de análisis) de muchas personas (...) estoy de acuerdo en las maneras de jugar, pero tampoco se acuerdan de que digo que tratamos de mantener los pies en la tierra cuando ganamos y en los momentos difíciles también, pero hay que vender y se vende más (al hablar de crisis)", apuntó.



De igual forma, el técnico del Rebaño señaló que su plantel está unido y siempre se apoya entre sí, sobre todo los jugadores que no ven mucha acción dentro del terreno de juego, aunque entiende que la afición reaccione negativamente cuando algún jugador no entra a formar parte de un encuentro.



Por otro lado, Almeyda entiende la molestia de la afición, que no se acostumbra a ver a su equipo derrotado después de una inercia positiva y que la derrota de esta noche se dio ante un cuadro de Tigres que está marcando diferencia en el torneo.



"Es entendible (que reaccionen mal) porque la gente paga un boleto para ver ganar a su equipo y después está el análisis de cada uno y en la vida todos somos entrenadores y jugadores, es más fácil viéndolo desde afuera (...) el rival de hoy está marcando una diferencia grande con respecto a los demás equipos y sin duda, estuvimos a la altura".



Por último, el técnico argentino cree que sobre la cancha del Estadio Chivas se dio un encuentro parejo, que cambió de sentido una vez que cayó la anotación de los Tigres, que el mismo Almeyda considera estuvo precedido de una posición adelantada del francés André-Pierre Gignac.



