Tigres quiere seguir creciendo

Tras su victoria frente a Chivas, los felinos se consolidan como líder general del Apertura 2016

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- Tras su victoria en el Estadio Chivas frente el Guadalajara, el conjunto de los Tigres se consolidó como líder general del Apertura 2016 y además mantiene la calidad de invicto en el torneo, aunque para Hugo Ayala y Javier Aquino, elementos felinos, el cuadro de la Sultana del Norte aún tiene mucho que aprender en lo que resta del torneo para consolidar la etiqueta de favorito.



"Todos los días podemos aprender algo nuevo y hacer que el grupo se haga más fuerte cada día, cada partido y mantener las aspiraciones de estar arriba y calificar lo más pronto posible, tener la ambición de querer ganar siempre", comentó Aquino.



Por su parte, Ayala, zaguero de los felinos dijo que conservar el invicto no es algo que le obsesione al equipo dirigido por Ricardo Ferretti. "El equipo se prepara para ganar día a día, pero el invicto no es una obsesión que tenemos, la mentalidad que tenemos es prepararnos partido a partido, dándole el respeto que se merece cada rival, pero salir a ganar", dijo el defensor.



Por último, ambos elementos creen que con la plantilla no son favoritos a ganar partido a partido, sino que esa etiqueta se la ganarán con el trabajo que vayan haciendo y conforme consoliden al grupo.



"Las inversiones o las contrataciones caras no te garantizan que tengas que robar la liga o ganarle a cualquier rival, lo más importante es que el grupo funcione bien y saquemos victorias importantes", concluyó Aquino, atacante del cuadro regiomontano.



EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ