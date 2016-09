Con un gol, Tigres somete a Chivas en casa

Ismael Sosa hace la única anotación del encuentro

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- El equipo de Guadalajara sufrió su segunda derrota consecutiva, al caer como local 0-1 ante unos Tigres de la UANL que se mantuvieron en lo más alto de la tabla, en duelo de la fecha diez del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



El delantero argentino Ismael Sosa fue el autor del gol de la diferencia al minuto 56. Con este resultado, el cuadro regiomontano llegó a 22 unidades, en tanto que los tapatíos, que perdieron su invicto como local, se quedaron con 14.



Pese a que por momentos fue mejor en la cancha, sobre todo en el primer tiempo, el cuadro local fue incapaz de reflejarlo en el marcador, algo que frente a un conjunto como el norteño, es un lujo que no se puede dar.



El técnico argentino Matías Almeyda hizo cambios en su once, colocó de inicio al defensa Carlos Salcido, quien le dio fortaleza y orden a su defensa central, además de ubicar al delantero Alan Pulido en su eje del ataque.



En términos generales, Chivas fue mejor que los Tigres que no tuvieron la pelota como les gusta, lo que les dificultó ir al frente en busca de hacer daño.



Pese a ello, su calidad individual les permitió terminar con el cero apenas en el inicio del segundo tiempo por medio del argentino Ismael Sosa, quien por derecha dentro del área se cortó al centro para sacar un disparo cruzado pegado al poste contrario, que hizo inútil el lance del portero Rodolfo Cota, para poner el 1-0, al minuto 56.



Obligado a ir al frente, el "Pelado" Almeyda ordenó los ingresos de Néstor Calderón y de Javier López, en busca de que se conectaran con Alan Pulido y con el delantero Ángel Zaldívar al frente.



No obstante, a que tenían cuatro atacantes, poco pudieron hacer al frente y fue Jesús Sánchez el que cerca estuvo del empate en una acción en la que el lateral se abrió el espacio para sacar un disparo que llevaba como destino el ángulo superior izquierdo, hasta donde voló el arquero argentino Nahuel Guzmán para evitar el empate, al minuto 78.



Desesperado, Almeyda quemó su último cambio con el delantero Marco Bueno, pero nada pudieron hacer para inquietar la meta de Guzmán y así perder el invicto en casa, además de prender de nuevo las alarmas



El arbitraje estuvo a cargo de Roberto García, quien no mostró ninguna tarjeta.



Alineaciones:



Guadalajara.- Rodolfo Cota, Edwin Hernández (Javier López, 59), Carlos Salcido, Hedgardo Marín, Jesús Sánchez (Marco Bueno, 83), Michael Pérez, Orbelín Pineda (Néstor Calderón, 59), Isaac Brizuela, Carlos Cisneros, Alan Pulido, Ángel Zaldívar. DT. Matías Almeyda (ARG).



Tigres.- Nahuel Guzmán, Jesús Dueñas, Hugo Ayala, Andrés Vendrechovski "Juninho", Jorge Torres Nilo (Israel Jiménez, 62), Francisco Torres, Guido Pizarro, Lucas Zelarayán (Manuel Viniegra, 81), Ismael Sosa, Javier Aquino y André-Pierre Gignac (Andy Delort, 86). DT. Ricardo Ferretti (BRA).



