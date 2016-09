Medallistas paralímpicos regresan a México

Familiares y amigos dan la bienvenida a los últimos atletas que participaron en Río

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- Con porras, gritos, flores y globos familiares y amigos dieron la bienvenida al país a los últimos integrantes de la delegación mexicana que participó en los Juegos Paralímpicos Río 2016, con los medallistas Amalia Pérez, Édgar Navarro y Nelly Miranda al frente.



Pérez Vázquez exhibió su medalla de oro ganada en levantamiento de pesas de potencia; Navarro Sánchez la de bronce obtenida en 100 metros y la de plata en 400 metros, y Miranda Herrera la de bronce en 50 metros de nado libre.



Luego de saludar a sus familiares, Amalia Pérez compartió que "fue difícil porque se ha elevado el nivel competitivo de los Juegos Paralímpicos, pero yo fui preparada, entregué el cuerpo y alma, me la jugué, fue una competencia muy reñida, fue el todo por el todo".



"El resultado es muy satisfactorio y agradezco a mi equipo multidisciplinario de trabajo, porque esto sólo es una suma de trabajo, de constancia y sobre todo la mentalidad y experiencia".



Comentó que no hubo complicaciones para su coronación, pero sucede que las contrincantes son más jóvenes que ella, muy rápido han alcanzan sus marcas, evidenciaron que fueron por ella, por derrotarla.



De cara a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, enfatizó que "el resultado me indica que sí estoy para Tokio, porque está medalla de oro me hace sentir con la capacidad de esfuerzo y dedicación para estar en los próximos Paralímpicos".



A su vez, Navarro Sánchez regresó feliz porque el resultado que se dio es muy importante y aunque es plata y bronce le saben a oro, porque el año pasado tuvo una cirugía en el hombro derecho y pensó que no iba a regresar y al fin pudo volver y conseguir estas preseas.



Miranda Herrera compartió que "el bronce me sabe a oro, porque no fue nada sencillo, porque hubo un nivel competitivo muy alto y ahora a trabajar para el Campeonato Mundial que va a ser en México en septiembre del próximo año".



Respecto a su futuro, respondió que es incierto, porque tengo que ver primero si mi salud me lo permite el poder llegar a Tokio 2020, por lo cual está antes el mundial y luego decido si continúo".