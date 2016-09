León busca tercer triunfo al hilo ante Jaguares

El equipo dirigido por Javier Torrente quiere mantener la buena racha

LEÓN, GUANAJUATO (20/SEP/2016).- Luego de dos triunfos continuos bajo el mando de su nuevo técnico, el argentino Javier Torrente, Esmeraldas de León va por un tercero en su ante Jaguares de Chiapas este miércoles en el estadio de León.



En el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, el conjunto esmeralda se encuentra enrachado desde que cesó a Luis Fernando Tena y se hizo de los servicios de Torrente, y ahora está cerca de los lugares de liguilla.



Y al parecer, tiene asegurado sumar tres puntos más ya que se medirá al peor equipo de la competencia y que recién cesó, un par de ocasiones, a su ahora ex timonel, el paraguayo José Cardozo debido al mal paso del equipo en la liga.



Como quiera que sea, León tiene ante sí la oportunidad de acercarse a los lugares de liguilla y dar el salto del décimo lugar donde se encuentra con 10 unidades, a zona prometida y pelear por un boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.



Torrente le ha sabido inyectar al equipo eso que le hacía falta bajo la conducción de Tena, y aunque le ha ganado a dos equipos que andan mal en su centenario, y se medirá a uno peor, habrá que verlo ante un rival de jerarquía.



Por su parte, Chiapas no termina de levantar y con la llegada de Sergio Bueno al timón en sustitución de Cardozo, espera dar ese golpe de timón que lo saque del último lugar general, pero será algo complicado de ver a poco de la llegada de Bueno.



Los problemas internos que arrastra desde hace algunos torneos como el impago de salarios a sus jugadores, tiene al conjunto del sureste en esos problemas que ahora se agravan en la tabla de cocientes, de ahí la importancia de sacar el resultado.



El once jaguar marcha en la última posición de la tabla general con apenas cuatro puntos, cuatro goles a favor por 17 en contra mientras que en la de cocientes ya es penúltimo sólo por arriba de Monarcas Morelia, por lo que a Bueno le urge comenzar con un triunfo.