'No corre prisa por traer al técnico', asegura Ricardo Peláez

El Presidente de las Águilas asegura que tiene muchas propuestas en la mesa, pero se tomará su tiempo para hacer una buena elección

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- Ricardo Peláez, presidente de las Águilas del América, dijo que no le corre prisa por designar a un técnico aún, y confía en que Israel Hernández, técnico de la Sub-20, y Raúl Rodrigo Lara, de la Sub-17, hagan buen trabajo esta noche ante Necaxa.

“No hay nada cerrado, aún hay muchos candidatos. Me han escrito representantes, promotores, me han ofrecido cualquier cantidad de técnicos”, relevó el ex delantero.

Aclaró que la decisión será exclusivamente suya: “Me toca decidir en lo deportivo, y debo de tomar la decisión en estos días y debo ser certero”, mencionó en la salida de las Águilas a Aguascalientes, donde enfrentarán a Necaxa dentro de la Jornada 10 del Apertura 2016.

Y pese a que no se ha tomado una decisión de quién ocupará el lugar que dejó vacante Ignacio Ambriz, América viajó ayer a Aguascalientes en medio de la incertidumbre.

El duelo ante el Necaxa será dirigido por Israel Hernández y Raúl Rodrigo Lara, técnicos de los equipos inferiores.

“Ustedes (los medios) dicen muchas cosas, si es verdad, qué bueno y si fallan no pasa nada. Lo único real es que tenemos que ganar este juego ante Necaxa porque es muy importante para nuestras aspiraciones”, dijo Peláez.

Como candidatos más fuertes para dirigir a las Águilas suenan el chileno Carlos Reinoso, y Rubén Omar Romano, pero es este último quien aventaja en las negociaciones, aunque la directiva azulcrema no ha hecho nada oficial.

Con el equipo viajó Rubens Sambueza, quien regresará a la titularidad después de que pagó una suspensión en el juego contra León.