La acción del deporte motor regresa al Trióvalo Cajititlán

Este 24 y 25 de septiembre se realizará el Gran Premio Nano Schutz

GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2016).- Después de seis años en el abandono y tras un intenso año de trabajos de restauración, el Trióvalo Internacional Cajititlán recibirá este fin de semana del 24 y 25 de septiembre el primer gran evento de automovilismo tras su reapertura: el Gran Premio Nano Schutz, que forma parte de la recién creada Copa Occidente Series.



Este, un evento organizado por la promotora Ocaranza Motorsports, de la que está a cargo el ex piloto Sebastián Ocaranza, traerá al recién remodelado circuito de Cajititlán carreras en tres categorías distintas: Turismo VW, Fórmula Vee 1800 y Súper Camionetas V8, con el objetivo de reimpulsar al deporte motor en esta zona del país y convocar a pilotos que estaban el olvido y a nuevos talentos para devolverle a Jalisco su lugar como una de las plazas más importantes para el automovilismo en México.



Reabierto en julio de este año, las actividades que se realizarán este fin de semana en el Trióvalo Cajititlán comenzarán a partir de las 12:00 horas del próximo sábado, con los primeros entrenamientos de cada categoría. Ese mismo día, pero a partir de las 15:30 horas, se llevarán a cabo las pruebas de calificación para las carreras del domingo, las cuales comenzarán a partir de las 12:25 horas del día, cada una de ellas con una duración de 30 minutos.



A la fecha, se tienen confirmadas parrillas de al menos 15 vehículos por categoría, siendo la de las Súper Camionetas V8 la estelar de este Gran Premio inaugural de la Copa Occidente Series, donde se contará con la presencia de Rubén Rovelo, actual líder del campeonato de la Súper V8, categoría de Súper Copa Telcel.



Por otra parte, la representación jalisciense en este Gran Premio Nano Schutz la encabezan Samira Rached, quien respaldada por el Trióvalo Cajititlán correrá en la Fórmula Vee 1800 y que ve como un sueño hecho realidad el correr en esta pista. "El lugar me trae muchos recuerdos, para mí es un sueño correr ahí, me da mucha emoción y me pone muy feliz, pues está toda mi gente, que espero pueda apoyarnos".



También, después de varios años de ausencia en las pistas, reaparecerán este fin de semana al volante Héctor Rached y Sebastián Ocaranza Jr, ambos que se muestran emocionado por la oportunidad que representa este evento para el surgimiento de una nueva época dorada para el automovilismo jalisciense.



Con este evento, se espera que se de pie al surgimiento de un nuevo Campeonato de Occidente, en el que se contemplan carreras en los estados de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde la promotora encabezada por Sebastián Ocaranza ya se ha dado a la tarea de tener acercamientos para hacer este propósito realidad.



Por último, en medio de la celebración de estas careras, se tendrá la reinauguración formal de la pista del Trióvalo Cajititlán, con la presencia de los pilotos tapatíos Fernando Plata y Tomás López, quienes serán los padrinos de honor de este suceso.



La entrada para el Gran Premio Nano Schutz en el Triovalo Cajititlán tiene un costo de 100 pesos para adultos y 50 pesos para niños, además, los menores de ocho años que asistan entrarán gratis a esta que será una fiesta del deporte motor que como hace algunos años no se vivía.



EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ