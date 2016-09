Atlas quiere un triunfo en Ciudad Universitaria

Daniel Arreola asegura que este miércoles buscarán ganar ante Pumas de la UNAM

GUADALAJARA/JALISCO (19/SEP/2016).- En la Madriguera del Zorro esperan con ansia un triunfo que los ayude a retomar confianza para afrontar lo que resta del torneo. Es por eso que el defensa Daniel Arreola aseguró que para este miércoles ante los Pumas de la UNAM, los rojinegros buscarán la victoria a toda costa.



Luego de cuatro fechas sin quedarse con los tres puntos, Arreola aseguró que no es preocupante, sino ocupante la situación por la que atraviesa el equipo tapatío.



"En el último juego se logra mantener un cero y lo ideal hubiera sido un gol, no se da y hay que seguir trabajando línea a línea, cada quien es autocrítico y sabemos lo que hacemos y dejamos de hacer. No es preocupante es ocupante, el equipo está ansioso de ganar, te vas a tu casa tranquilo cuando hiciste algo bien, cuando no, te ocupas para lograr eso que todos queremos"



El zaguero de los Zorros destacó la fortaleza como local de su próximo rival, situación que deberá mantener en alerta a toda la defensa rojinegra para evitar descuidos que pudieran significar goles en contra.



"Sabemos que Pumas de local es fuerte, de hecho en su casa es donde anota más goles y el equipo es lo que viene haciendo, empezar con un cero atrás y desde atrás hacia adelante. El equipo ha demostrado que se puede plantar bien, aprender de los errores que hemos tenido", declaró.



Asimismo, Arreola reconoció que la ausencia del defensa colombiano Stiven Barreiro a causa de una fractura en el peroné ha sido un momento complicado para todo el equipo tapatío, aunque confía en los demás compañeros para suplirlo de la mejor manera.



"Es complicado lo que pasa con Barreiro, todos tocamos madera con una lesión así pero es futbol. En el plantel hay jugadores para suplirlo, es importante pero el que va a entrar lo va hacer igual. El profe tomará la decisión pero el que entre lo hará igual que los diez que lo hacen alrededor de él y se tirará de cabeza por el equipo", concluyó.



SABER MÁS



Atlas no consigue el triunfo en el Apertura 2016 desde el encuentro de la fecha 5 cuando derrotaron al Puebla con un marcador de tres goles a dos.



EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO