Necaxa recibe a un América lleno de incertidumbre

El equipo hidrocálido mantiene sus aspiraciones de ganar para evitar el descenso

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (19/SEP/2016).- En busca de sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones de evitar el descenso, el Necaxa recibirá en su otrora "hermano", al cuadro de América, que llega con la obligación de retomar el vuelo tras la salida de Ignacio Ambriz, en partido de la fecha 10 del Torneo Apertura 2016.



El Estadio Victoria será el martes el escenario donde estos equipos dirimirán sus diferencias a partir de las 21:00 horas.



Los "hidrocálidos" han tenido unas semanas muy importantes, con cuatro partidos sin perder, incluidas dos victorias, que los hizo ya salir, al menos de manera momentánea, del sótano de la Tabla de Porcentajes.



Ante esto, un triunfo en este duelo sería vital en sus aspiraciones, no solo por los tres puntos, sino en lo anímico, ya que significaría una inyección que les ayudaría para encarar sus siguientes encuentros.



Los necaxistas, que acumulan 11 puntos, han ganado seis de los 10 más recientes partidos en los que ha fungido como local ante su rival en turno, por cuatro derrotas.



Mientras que las Águilas llegan a este duelo en total incertidumbre luego de la salida de Ignacio Ambriz por la derrota ante León, consecuencia de un trabajo que no llegó a consolidarse.



Bajo el mando interino de Israel Hernández y Raúl Rodrigo Lara, el equipo enfrentará este duelo, el cual necesitan ganar para empezar una remontada en el año de su centenario, en el cual no se pueden permitir un fracaso como el que se está gestando.



Los de Coapa, que acumulan 14 unidades, presumen seis victorias en los 10 más recientes confrontaciones en cualquier campo con Necaxa, a cambio de tres derrotas y una igualada.