Vikingos estrena casa con triunfo ante Empacadores

El quarterback Sam Bradford, recién llegado de Águilas de Filadelfia, debutó con los 'nórdicos' con una victoria en el US Bank Stadium

ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2016).- Vikingos de Minnesota estrenó casa y mariscal de campo con una cerrada victoria de 17-14 sobre uno de sus acérrimos rivales, Empacadores de Green Bay, en el cierre de la jornada dominical de la semana dos en la temporada 2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



El quarterback Sam Bradford, recién llegado de Águilas de Filadelfia, debutó con los "nórdicos" con un triunfo en el recién estrenado US Bank Stadium, al conectar par de envíos anotadores: de ocho yardas con el ala cerrada Kyle Rudolph en el segundo cuarto y de 25 con Steffon Diggs en el tercero.



En un duelo que se distinguió por el fuerte golpeo de ambas defensivas, la de Green Bay salió agresiva en el primer episodio y forzó dos entregas de balón, el primero mediante un balón suelto y el segundo al bloquear un despeje, aunque su ofensiva solo logró capitalizar este último.



El despeje bloqueado a Jeff Locke se convirtió en siete puntos para los visitantes siete jugadas después, cuando el mariscal de campo Aaron Rodgers consiguió un buen engaño de carrera y luego lanzó rápido a la banda izquierda, para encontrar a Jordy Nelson con pase de una yarda que era el 7-0.



El resto del primer cuarto se fue en blanco, pero Vikingos no quiso perder más tiempo y emparejó el tanteador en su primera serie del segundo, mediante un pase de Bradford a la parte profunda de las diagonales, donde encontró a Rudolph en combinación de ocho yardas.



La defensiva "nórdica" le apretó las tuercas a Rodgers y compañía, lo cual le dio a su ofensiva margen de maniobra para manejar el encuentro, aunque eso solo les alcanzó para un gol de campo de 46 yd de Blair Walsh, que los dejó adelante por 10-7 al medio tiempo.



En el tercer episodio siguió el duelo de defensivas, en el que ni Rodgers ni Bradford hallaban el camino a la "zona prometida", hasta que este último aprovechó un descuido de la secundaria visitante y un buen trabajo de su propia línea ofensiva para conectarse con Diggs en el corazón de las diagonales, con envío de 25 para el 17-7.



No obstante, Green Bay recuperó el paso al inicio del cuarto episodio, cuando recortó la desventaja a 14-17 con personal de 10 yardas de Rodgers, quien supo explotar un gran hueco dejado por la secundaria de Minnesota, para entrar a las diagonales sin interferencia.



La "pandilla púrpura" recibió malas noticias hacia la mitad del cuarto episodio, cuando se confirmó que el corredor Adrian Peterson no volvería al emparrillado debido a un problema en una rodilla, lo cual se sumó a la lesión que sufrió Bradford en el segundo, que pese a ser en la mano izquierda, lo tenía a menos del 100 por ciento.



Sin embargo, la defensiva de Minnesota se creció en el momento justo y cuando Green Bay batallaba para acercarse, por lo menos, a zona de gol de campo, el esquinero Trae Waynes, quien había batallado con sus coberturas toda la noche, interceptó a Rodgers con 1:50 minutos por jugarse, con lo cual finiquitaron el encuentro.



El pasador de Empacadores, Aaron Rodgers, tuvo una noche difícil y se fue con 20 completos de 36 intentos, 213 yardas ganadas, un touchdown y un interceptado, en tanto por Vikingos, Sam Bradford completó 22 de 30, 286 de ganancia y dos en las diagonales.