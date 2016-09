Santos derrota a Pumas

Los laguneros ganan 3-1 a la UNAM que sigue sin funcionar fuera de casa

TORREÓN, COAHUILA (18/SEP/2016).- Con una gran actuación del uruguayo Jonathan Rodríguez, Santos Laguna logró su segundo triunfo del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, al vencer 3-1 a un Pumas de la UNAM que sigue sin funcionar fuera de casa, en el cierre de la fecha nueve.



Los goles de la victoria fueron obra del colombiano Mauricio Cuero, al minuto 45, así como del uruguayo Jonathan Rodríguez, a los 71 y 74, el segundo por la vía del penal. Jesús Gallardo había logrado el empate momentáneo, a los 55.



Con este resultado, el conjunto de la Comarca Lagunera llegó a ocho unidades, en tanto los universitarios se quedaron con 14.

Por momentos se complicó, pero al final, el cuadro de casa logró un triunfo claro y justo, porque cuando se decidió logró superar a unos Pumas que fuera de sitio se encarga de dejar en claro todas sus carencias futbolísticas que logra maquillar en casa.



Si Pablo Barrera no falla una ocasión clara frente al argentino Agustín Marchesín apenas al minuto cinco, la historia pudo haber sido muy diferente, ya que los Guerreros fueron los primeros en pegar.



Tras algunos avisos que no llegaron a buen puerto, el cuadro que dirige José Manuel de la Torre logró irse al descanso con la ventaja en una jugada en la que Alejandro Palacios rechazó un disparo del uruguayo Jonathan Rodríguez, el cual fue aprovechado por el colombiano Mauricio Cuero para enviar el esférico al fondo de las redes, al minuto 45.



Los del Pedregal reaccionaron bien a este gol, ya que apenas en el inicio del segundo tiempo lograron la paridad por medio de Jesús Gallardo, quien por izquierda encontró un balón que prendió de gran forma para batir a Marchesín.



Santos apretó el acelerador y cuando se lo propuso puso en peligro la meta de los auriazules, y antes de retomar la ventaja, avisaron por medio de Cuero, quien al minuto 63, dejó escapar una ocasión muy clara cuando tenía todo para batir a Palacios.



Fue al minuto 71 cuando Rodríguez se encargó de marcar la diferencia al recibir un balón por la izquierda y a velocidad se cortó al centro para eludir al paraguayo Darío Verón y definir con disparo potente.



Santos ya no permitió que los universitarios se recuperaran, ya que solo dos minutos después, Josecarlos van Rankin derribó dentro del área a Walter Sandoval para que se decretara la pena máxima.



Rodríguez fue el encargado de ejecutar desde los "once pasos" con potente disparo para amarrar un triunfo muy importante que les permite pensar en que todavía pueden aspirar a un sitio en la liguilla.



El arbitraje estuvo a cargo de Oscar Macías, quien tuvo una buena labor. Amonestó a Fredy Hinestroza (45) y a Jorge Sánchez (62) por los de casa; Luis Quintana (52) y el español Abraham González (70) vieron cartón preventivo por la visita.



Alineaciones:



Santos Laguna.- Agustín Marchesín, Jorge Sánchez, Carlos Izquierdoz, Kristian Alvarez, Jorge Villafaña, Jesús Molina, Diego de Buen, Mauricio Cuero, Bryan Rabello (Djaniny Tavares, 63), Fredy Hinestroza (Walter Sandoval, 57) y Jonathan Rodríguez (Martín Bravo, 83). DT. José Manuel de la Torre.



Pumas.- Alejandro Palacios, Josecarlos van Rankin, Luis Quintana, Darío Verón, Luis Fuentes, Javier Cortés, Abraham González, Pablo Barrera, Jesús Gallardo (Fidel Martínez, 75), Saúl Berjón (Kevin Escamilla, 73) y Matías Britos (Eduardo Herrera, 81). DT. Juan Francisco Palencia.