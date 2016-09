Chivas no va como víctima ante Tigres: Marco Bueno

El delantero destaca que el Guadalajara se ha ganado el respeto los equipos y comenta que el descalabro ante el Toluca ya está en el olvido

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2016).- Luego de la derrota sufrida ante el Toluca en el duelo correspondiente a la fecha nueve del Apertura 2016, el delantero del Guadalajara, Marco Bueno, aseguró que para el encuentro ante Tigres del próximo martes Chivas no llegará como supuesta víctima pese a que el equipo norteño venga a este partido como el líder general de la competencia.

“No lo vemos así, vamos a salir con todo a seguir manteniendo el buen paso que tenemos y a seguir peleando en la parte alta. Chivas no es víctima de nadie, ni llega como víctima, somos un equipo muy grande y nos hemos ganado el respeto de todos los equipos, también ellos se deben preocupar por nosotros”, señaló.

El atacante del Guadalajara comentó que el descalabro sufrido ante los Diablos ya quedó en el olvido y ahora deberán enfocarse de lleno en el partido ante Tigres, mismo que pronosticó como un encuentro reñido a causa de la calidad y el momento por el que atraviesan ambos planteles.

“Hay que darle vuelta a la página lo más pronto posible, porque tenemos un partido muy complicado, hay que olvidarnos de lo pasado y meternos de lleno a pensar en Tigres. Ellos tienen un gran equipo, va a ser un gran partido, un encuentro muy peleado porque ellos están como nosotros peleando en la parte alta de la clasificación”, manifestó.

Bueno, quien no ha podido estrenarse como goleador en el equipo rojiblanco señaló que actuaciones como la del recién llegado Alan Pulido servirán para aumentar la competencia entre todos los hombres de ofensiva de Chivas.

“Por ahí no he podido marcar como me hubiera gustado, pero es muy bueno que exista esa competencia interna en el equipo para que se mantenga en buen nivel. Me voy adaptando al equipo, también pienso que me ha faltado meter ese gol para estar más tranquilo”, agregó.

Pereira listo y “Gullit” en duda

En la práctica de este domingo, el defensa central y uno de los capitanes del Rebaño, Jair Pereira, trabajó al parejo de sus compañeros al haber dejado atrás la lesión muscular que lo alejó de las canchas en los partidos ante Jaguares y Toluca.

Por su parte, el mediocampista Carlos “Gullit” Peña regresó a los entrenamientos tras haber estado inactivo en el pasado encuentro por molestias en la espalda, aunque este lunes se valorará su estado físico para saber si puede ser considerado por Matías Almeyda para el partido ante Tigres.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO