Jaine Barreiro sufre fractura de peroné

GUADALAJARA, JALISCO (17/SEP/2016).- En una jugada desafortunada antes de concluir el primer tiempo el defensa central colombiano Jaine Stiven Barreiro, tuvo un encontronazo lo cual le causó fractura de peroné de la pierna derecha, lo que hace que se pierda el resto del Apertura 2016, ya que serán 12 semanas de recuperación.

"Es bastante grave, se pierde el resto del torneo, es fractura de peroné. Son 12 semanas y se pierde el torneo", dijo el director técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz al finalizar el encuentro donde su equipo empató sin goles con Necaxa.

Los candidatos a sustituir al colombiano son Luis "Macue" Robles y Gaddi Aguirre, así como recorrer a la central a Rafael Márquez, movimiento que se antoja más complicado, ya que el capitán se ha desempeñado mejor en la media de contención. Cruz explicó que el jugador se encontraba devastado anímicamente ante lo fuerte de su lesión, por lo que ya iniciado el segundo tiempo fue llevado a un hospital de la Zona Metropolitana de Guadalajara para su valoración, la cual confirmó lo peor.

"Se lo llevaron al hospital, está confirmado. La realidad es que me preocupa porque se ha significado a su corta edad, a sus 22 años, ha cumplido bastante bien, el muchacho estaba deshecho y preocupado, cuando nos damos cuenta de que no apoya el pie, temimos lo peor, lo que finalmente se confirma, la realidad es que no lo tendremos más en el campeonato, la oportunidad es para Robles y Aguirre y no tenemos porqué pretextar ninguna situación en el futuro, somos un equipo de 25 jugadores y hay otros que tendrán esa oportunidad", siguió el "Profe" Cruz.

Atlas se preparará para encarar el próximo miércoles a los Pumas de la UNAM en CU, cotejo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2016.

