'Checo' Pérez, penalizado tras calificación en Singapur

Señalan que ignoró una doble bandera amarilla en los instantes finales de la Q2

MARINA BAY, SINGAPUR (17/SEP/2016).- Si Sergio Pérez aspiraba a sumar al menos un punto en el Gran Premio de Singapur, sus posibilidades se han reducido al mínimo luego de sancionársele con pérdida de ocho puestos en la parrilla de salida para la carrera de mañana.

Pérez Mendoza obtuvo una doble sanción de parte de los oficiales de carrera luego de ignorar una doble bandera amarilla en los instantes finales de la Q2 de la prueba de calificación en el trazado callejero de Marina Bay; cinco puestos fueron por no reducir lo suficiente la velocidad en medio de las banderas de advertencia y tres puestos más por haber rebasado a Esteban Gutiérrez en la curva 16 de la pista.

El piloto tapatío de la escudería Force India había concluido en la décima posición en la prueba de calificación, en donde se logró meter en la Q3 cuando, con doble bandera amarilla, primero por el choque de Romain Grosjean en el sector 2 y segundo tras el despiste de Jenson Button en el sector 3, Pérez había mejorado su tiempo de vuelta para pasar del puesto 12 a la novena posición.

Ahora, ''Checo'' partirá desde el puesto 18 en este Gran Premio, lo que reduce las posibilidades del tapatío para sumar puntos y ayudar a su equipo a acercarse a la escudería Williams, en la lucha por el cuarto sitio del campeonato de constructores.

Con la sanción que pesará sobre ''Checo'' al momento de hacer la formación en la parrilla de salida, Valtteri Bottas, Felipe Massa, Jenson Button, Esteban Gutiérrez, Romain Grosjean, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen y Felipe Nasr, avanzan un puesto con respecto a su posición final en la prueba de calificación.

Previo a que se tomara la determinación, el propio Pérez Mendoza dijo no temer ser penalizado y que conservaría su décima posición, sin embargo, la decisión de los oficiales llegó poco después de tres horas de terminada la prueba de calificación.

El jalisciense justificó la mejora en su tiempo de la Q2 con que estaba utilizando neumáticos nuevos y que tenía información de telemetría que le respaldaba para demostrar que no cometió infracción alguna.

Sobre su desempeño en el trazado de Singapur, el jalisciense señaló no estar del todo satisfecho por lo que mostró a bordo del VJM09, del que no estar seguro en la puesta a punto. “No me he sentido cómodo para estar en el auto, hemos hecho ajustes para compensar los problemas que tuvimos ayer con el volante, especialmente con la asistencia hidráulica que me daba una sensación muy rara (…) tuvimos que comprometer toda la puesta a punto, no ha sido el fin de semana ideal”, comentó Pérez.

