Morelia derrota 3-1 a Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (17/SEP/2016).- El equipo de Morelia logró una importante victoria en su lucha por evitar el descenso, al dar cuenta 3 a 1 de Veracruz, en un partido que abrió la actividad de la fecha nueve del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



Los goles de la victoria fueron obra del peruano Raúl Ruidíaz, a los minutos uno y 28, así como de Juan Pablo Rodríguez, al 89, en tanto que el argentino Julio Furch descontó al 73.



Con este resultado, el conjunto de Monarcas llegó a 15 unidades y suma 89 en la de porcentaje, a cuatro de Chiapas y Veracruz, mientras que los "escualos" se quedaron en nueve.



La derrota que sufrió la semana anterior en casa ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) caló hondo en el seno de los "purépechas", no solo porque vieron rota una racha de seis juegos sin perder, sino porque los hizo caer hasta el sótano de la Tabla de Porcentajes.



Por ello el equipo salió conectado desde que el balón se movió en la cancha del estadio Luis "Pirata" Fuente y apenas a los 25 segundos logró terminar con el cero en la pizarra, en un centro por izquierda del colombiano Jefferson Cuero al nivel del manchón penal.



Allí el peruano Raúl Ruidíaz, entre dos, se levantó para conectar un cabezazo picado que se coló pegado al poste izquierdo.



Verse abajo en el marcador apenas en el comienzo fue un duro golpe para los de casa, los cuales comenzaron a tener más tiempo el esférico y a generar algún peligro sobre la meta rival; sin embargo, cuando mejor se veían, recibieron la segunda anotación.



Nuevamente la pareja Cuero y Ruidíaz dio resultados, en una pared corta que dejó al "inca" por izquierda, de donde se acomodó para conectar cruzado con derecha y batir por segunda ocasión al guardameta, al minuto 28, e irse así al descanso.



Necesitado de un cambio de tres cuartos de cancha para adelante, el estratega argentino Pablo Marini le dio cabida a su compatriota Agustín Vuletich y al uruguayo Juan Albín.



Una gran intervención del guardameta peruano Pedro Gallese al inicio del complemento motivó a los de casa, que se fueron al frente, tomaron el esférico y trataron de acortar distancias.



Tras una gran media vuelta de Vuletich, que se fue apenas a un costado del poste izquierdo, los "escualos" se hicieron presentes en el marcador con un certero cabezazo del argentino Julio César Furch, al minuto 73.



Pese a que se pusieron a un tanto, los del puerto no aprovecharon este golpe emocional; solo fueron capaces de inquietar con un cabezazo de Vuletich que se fue por encima.



En cambio, Morelia ya no quiso sufrir y marcó la tercera anotación, obra de Juan Pablo Rodríguez, para sacar un triunfo vital en sus aspiraciones de evitar el descenso.



El arbitraje estuvo a cargo de José Alfredo Peñaloza, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó a Enrique Pérez (37) y al colombiano Jefferson Cuero (49) por los visitantes; Alan Zamora (53), Adrián Luna (58), los argentinos Daniel Villalva (65) y Julio Furch (89) y el uruguayo Juan Albín (81) vieron cartón preventivo por los de casa.

Alineaciones:

Veracruz.- Pedro Gallese, Jesús Paganoni, Leobardo López, Mathías Cahais, Luis Sánchez (Juan Albín, 46), Gabriel Peñalba, Alan Zamora (Rafael Acosta, 61), Hugo Cid (Agustín Vuletich, 46), Adrián Luna, Daniel Villalva y Julio Furch. DT. Pablo Marini (ARG).

Morelia.- Carlos Rodríguez, Enrique Pérez, Emanuel Loeschbor, Facundo Erpen, Carlos Morales, Juan Pablo Rodríguez, David Cabrera, Diego Valdés (Hugo Rodríguez, 79), Cristian Penilla, Jefferson Cuero (Jorge Zárate, 76) y Raúl Ruidíaz (Luis Gabriel Rey, 74). DT. Enrique Meza.