Yankees de NY hará homenaje de despedida a 'Big Papi' Ortiz

Se realizará el próximo 29 de septiembre, previo al encuentro con los Medias Rojas

BOSTON, ESTADOS UNIDOS (16/SEP/2016).- El club Yankees de Nueva York rendirá un homenaje al dominicano David "Big Papi" Ortiz, cañonero de su acérrimo rival Medias Rojas de Boston, el próximo 29, como reconocimiento a su destacada carrera en el beisbol.

La directiva de los "Mulos" de Manhattan dio a conocer que este homenaje al quisqueyano Ortiz se realizará en el diamante del Yankee Stadium, previo al encuentro que sostendrán estas dos tradicionales novenas del beisbol de Grandes Ligas.

Ese encuentro formará parte de la última serie de temporada regular que jugará David Ortiz en su carrera activa como parte de Medias Rojas, en el escenario del Bronx, ante el odiado archirrival deportivo.

A principios de esta campaña 2016, que será la última que jugará David Ortiz como profesional, el cañonero señaló que le gustaría mucho despedirse del Yankee Stadium con los aficionados rivales de pie y brindándole una fuerte ovación.

"Me encantaría mucho que los fanáticos del Yankee Stadium me dieran una ovación de pie, sería algo increíble y que me llevaría por siempre en mi recuerdo", agregó el llamado "Big Papi".

Medias Rojas visitará a Yankees de Nueva York del 27 al 29 próximos, en lo que será la última serie en temporada regular de David Ortiz en el escenario del Bronx.

Joe Girardi, mánager de Yankees, indicó que este homenaje que se le brindará al toletero rival, es más que merecido, ya que David Ortiz ha sido un gran jugador por muchos años, que ha dejado muchas cosas positivas al beisbol.

En su carrera deportiva, David Ortiz suma 237 partidos contra Yankees, con un promedio de bateo de .307, para un total de 53 jonrones y 169 carreras empujadas.

Apenas en la víspera, "Big Papi" Ortiz conectó su jonrón número 537 en toda su carrera en Grandes Ligas, en el triunfo de su club Boston ante Yankees, y además, superó en la lista histórica de más cuadrangulares, a Mickey Mantle, para ocupar ahora el sitio 17 general.

Este homenaje a David Ortiz será el regreso de la cortesía que Medias Rojas de Boston tuvo en 2013 y 2014 con los estelares jugadores de Yankees, el panameño Mariano Rivera y Derek Jeter, previo a sus retiros del beisbol profesional.