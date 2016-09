Los Rayos ya descansan en Guadalajara

Necaxa visita por primera vez territorio tapatío para enfrentar este sábado al Atlas

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- Los Rayos del Necaxa visitan por primera vez territorio tapatío en un partido oficial desde que lograron el ascenso, ya que la última vez que jugaron un partido de Primera División fue en el Apertura 2016. Por lo pronto, los dirigidos por Alfonso Sosa ya descansan en la Perla Tapatía, en donde enfrentarán al Atlas este sábado por la noche en el Estadio Jalisco.



A su llegada este viernes, el director técnico hidrocálido señaló que a su equipo no le queda de otra, van con todo por los tres puntos ante la urgencia de sumar tres puntos que van directamente a la tabla de cocientes.



"Yo creo que va a ser un partido muy complicado, finalmente ya todos lo son, está avanzando el torneo y todos los equipos necesitamos puntos, porque tenemos quizá diferentes objetivos, nosotros necesitamos puntos para seguir sumando y avanzando en la tabla porcentual, Atlas quizá alguna situación diferente, por eso será un partido complicado para ambos equipos, sin embargo tenemos que salir a ganar, ellos seguro lo harán, es una semana importante para todos y arranca con este juego con Atlas", dijo "Poncho" Sosa en el hotel de concentración.



El estratega, ex de Leones Negros, explicó el ascenso que ha tenido su equipo en los últimos encuentros, señalando que si bien no jugaban del todo mal, los resultados se le negaban y ahora que no juegan tan bien, los resultados están apareciendo, y se quiere mantener en ese tenor.



"El equipo no había ganado, pero no había tenido mal funcionamiento, en muchos partidos merecíamos más que el empate o que la derrota, esa es la realidad y sin embargo en los últimos juegos en donde hemos ganado, el equipo, quizá su funcionamiento no fue como en los partidos previos, pero hemos encontrado los triunfos, de repente así es el futbol. Hemos mantenido la cabeza muy fría a pesar del momento adverso, finalmente nos encontramos un premio, entonces sí necesitamos seguir trabajando por la misma línea, trabajando muy fuerte, ahorita estamos fuera de la zona del descenso, pero el torneo todavía es joven, falta mucho y hay que seguir trabajando", afirmó Luis Alfonso Sosa.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES