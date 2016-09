Jair Pereira no viaja a Toluca con Chivas

El equipo tapatío cierra su preparación para enfrentar este sábado al Toluca

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- El Guadalajara cerró su preparación para enfrentar al Toluca este sábado, en actividad de la jornada nueve de la Liga MX, en la cual el técnico Matías Almeyda tendrá ya a su disposición al jugador Carlos Salcido, quien se había perdido los últimos tres cotejos por una lesión en rodilla.



A media semana reapareció el de Ocotlán enfrentando a Jaguares, en la Copa MX, no sintió molestia alguna y por ello no se descarta que ante el Toluca esté de arranque en la central, aunque Miguel Basulto, hizo bien las cosas ante Chiapas el pasado sábado en el triunfo 2-0.



Oswaldo Alanís también concentró con el "Rebaño", está a la orden del pastor y conforme vaya jugando, irá encontrando el ritmo futbolístico que necesita para poder pelear la titularidad. No será fácil para el defensa, ya que tras 10 meses de inactividad, está buscando retomar la confianza perdida.



Quien no concentró, es Jair Pereira, sigue en rehabilitación y su participación para el próximo martes ante los Tigres está en duda, ya que físicamente no está al cien por ciento, tampoco en ritmo futbolístico por el tiempo que ha parado por contractura en la parte posterior del muslo derecho.



En la práctica con la cual cerró su preparación Chivas en Verde Valle, estuvo presente el dueño Jorge Vergara, quien al salir de las instalaciones rojiblancas, no dio ninguna declaración.

