'Canelo' Álvarez, por otra noche mexicana

Se medirá mañana en la división superwelter contra el británico invicto Liam Smith

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- La espera terminó para Saúl Álvarez. En los tradicionales festejos de las Fiestas Patrias en la Unión Americana, el pugilista tapatío enfrentará el compromiso número 50 de su carrera contra el boxeador británico Liam Smith para este sábado 17 de septiembre.

Tras haber renunciado al campeonato mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el Estadio de los Vaqueros de Dallas en la ciudad de Arlington, Texas, “Canelo” buscará volver a reinar en los superwelter cuando compita por el cinturón de esta división correspondiente la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En esta división, Álvarez ya obtuvo los cetros del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), los cuales perdió en septiembre de 2013 ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

Por su parte, el púgil europeo tratará de alargar su racha invicta, ya que en 24 combates profesionales nunca ha conocido la derrota. El récord de Smith es de 23 peleas ganadas, 13 de ellas por la vía del nocaut, y únicamente un empate.

Para esta contienda, Álvarez llega como el favorito de la afición, mismo que ha sido refrendado por las principales casas de apuesta, sin embargo, cumplir con este pronóstico no será tarea fácil, ya que en sus últimas tres peleas, Smith ha mandado a la lona a sus contrincantes.

El pugilista oriundo de Juanacatlán, Jalisco, arriba a este combate tras haber vencido al también británico Amir Khan por la vía del cloroformo el pasado 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, mientras que Smith se verá de frente con el jalisciense luego de haber vencido por el mismo medio al montenegrino Pedrag Radosevic el pasado 4 de junio.

Ventajas para Saúl Álvarez

“Localía”. Como es bien sabido, cada que un boxeador mexicano pelea en los Estados Unidos una marea de aficionados nacionales atiborra el espacio donde se llevará a cabo el combate y en esta ocasión no será la excepción, ya que se espera una entrada cercana a los 80 mil espectadores.

Por si esto fuera poco, el boxeador oriundo de Liverpool nunca ha peleado fuera de su país, por lo que esto podría significar una clara ventaja para el jalisciense.

Pegada. “Canelo” ha demostrado que la contundencia es lo suyo. En dos de sus últimos tres combates, el tapatío ha mandado a la lona a sus contrincantes demostrando la potencia que posee en sus puños, siendo el contragolpe la técnica que mejores resultados le ha otorgado.

Ventajas para Liam Smith

Peso. Mientras que el “Beefy” ha peleado durante la gran parte de su carrera en la división de las 154 libras, el “Canelo” no lo ha hecho desde hace tres años, por lo que la falta de costumbre pudiera darle una ligera ventaja al europeo.

Agilidad. Es uno de los puntos fuertes de Smith. Durante toda su carrera ha demostrado que sabe moverse a la hora de atacar y contragolpear en el cuadrilátero, siendo esta virtud uno de los factores más vulnerables para el pugilista mexicano.

Saúl Álvarez no quiere sorpresas

Aunque poco se conoce de su rival en el Continente Americano, para Saúl “Canelo” Álvarez será mejor estar bien preparado para evitar alguna “sorpresa” en su combate contra el púgil británico Liam Smith.

En conferencia de prensa previa al combate en el que disputarán el cetro superwelter de la OMB, el “Canelo” se dijo consciente de la peligrosidad de su rival, aunque aseguró que confía en su preparación para poder salir la noche de mañana con la mano en alto.

“No hay nada que no haya dicho, simplemente quiero agradecer a todos por el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. Mucha gente no conoce a Liam Smith, pero lo importante es que nosotros lo conocemos, sabemos que será una pelea dura, pero nos gusta entrenar fuerte para que no haya sorpresas. Vamos a ganar este título y gritaremos Viva México en esta noche mexicana”, comentó.

Por su parte, el pugilista oriundo de Liverpool destacó al “Canelo” Álvarez como un boxeador de la élite mundial, motivo por el cual dará su mejor exhibición en el cuadrilátero del Estadio de los Vaqueros de Dallas.

“Canelo es un peleador élite, tiene bastante nivel y siempre se ha reconocido por eso, pero yo quiero estar también en la élite, por eso confío bastante en mi preparación y quiero dar una gran pelea”.