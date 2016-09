'Tiburón' Sánchez, exigente con su manada

El técnico de la UdeG quiere mantener alto el nivel de su equipo de cara al juego contra los Venados de Mérida

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- Tras golear a Coras de Tepic para conseguir el pase a los Octavos de Final de la Copa MX, el técnico de la UdeG, Joel Sánchez, quiere mantener alto el nivel de su equipo y habló en términos de exigencia para lo que sigue.

Y es que precisamente lo que se le viene a la escuadra universitaria es enfrentar a Venados de Mérida, el penúltimo lugar del Ascenso, en duelo donde los tapatíos buscan su primer triunfo en casa del torneo.

Por eso, Joel aseguró que no bajará la vara a su escuadra tras la goleada a los nayaritas.

“No podemos cambiar el chip, esta es la exigencia y la intensidad que sabe poner este equipo, así me lo enseñó en la pretemporada donde enfrentamos al Atlas y le pasamos por encima; jugamos con el Mainz de Alemania y le pasamos por encima y después enfrentamos a equipos del Ascenso y les ganamos. Empezamos muy bien el torneo y después, por diferentes cosas, el equipo no ha demostrado eso que me enseñó en la pretemporada y por eso espero que dé este nivel mostrado ante Coras no bajemos”.

Sánchez Ramos considera que “el equipo me demostró que se venían haciendo bien las cosas, reforzamos la idea de que el proyecto tiene pies y cabeza y eso también le da la confianza a la directiva de que la idea de mantener este proyecto no es equivocada”.

Para el timonel de los universitarios, la irregularidad de su equipo tiene una explicación: “Me da pena decirlo, pero no es otra cosa que estabilidad emocional, pues los chavos no pierden de una semana a otra la calidad que me han enseñado que tienen”.

Los universitarios buscan su mejor 11 para enfrentar a los Venados, que apenas la semana anterior lograron su primera victoria del torneo. El “Tiburón” dejó en claro que este equipo que goleó a Coras tiene posibilidades de ser el mismo que jugará el domingo ante los yucatecos.

Para el duelo ante los Venados, el timonel de los melenudos ya contará con Jesús la “Joyita” Vázquez y Ribair Rodríguez, quienes estuvieron suspendidos la jornada anterior, pero ya son elegibles para este duelo, no así el estelar Jorge Mora, quien apenas cumplirá su segundo juego de suspensión.