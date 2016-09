Salcedo debuta con Fiorentina en Europa League

El defensa mexicano ingresa como titular al partido contra el Paok

TESALÓNICA, GRECIA (15/SEP/2016).- El defensa mexicano Carlos Salcedo al fin pudo vestir la camiseta del equipo Fiorentina en un partido oficial y lo hizo como parte del once titular en el empate 0-0 ante el cuadro de Paok, en partido correspondiente a la fase de grupos de la Europa League.



Salcedo mostró una rápida adaptación al esquema del conjunto italiano y se hizo de un lugar para completar el cuadro inicial con el que los suyos se presentaron como visitantes en el estadio Toumbas, escenario en el cual el tricolor celebró sus primeros 74 minutos como jugador "púrpura".



Pese a no haber podido hacerse presente en el marcador, Fiorentina obtuvo un buen desempeño al dominar el esférico la mayor parte del tiempo, al crear cuatro disparos desde fuera del área y tres oportunidades que inquietaron el marco helénico.



Con una destacada labor en la zona defensiva, la zaga en la que participó Salcedo apenas permitió cuatro disparos desde larga distancia, de los cuales sólo uno preocupó al guardameta rumano Anton Tatarusanu.



Con este resultado, el ex defensa de Chivas y Fiorentina permanecerán empatados a un punto con los equipos de Paok, Qarabag y Slovan Liberec, esto luego de que dichos cuatro conjuntos no conocieran la victoria en la jornada uno del grupo J en la Europa League.