Almeyda, feliz porque despertó al gigante

Al paso de un año, el DT ha tapado bocas al sacar a Chivas de problemas de descenso y lograr dos títulos

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- Hace un año tenía todo en contra. Todos los medios de comunicación estaban satanizando la llegada de Matías Almeyda para dirigir a Chivas, con el argumento de que no conocía el futbol mexicano, la idiosincrasia del jugador azteca, que aterrizó en Guadalajara cuando todavía, el único entrenador que había hecho campeón al Rebaño, José Manuel de la Torre, estaba dirigiendo un entrenamiento en Verde Valle.



Los primeros días fueron de pesadilla para el nuevo cuerpo técnico rojblanco, pero al paso de 365 días, ha tapado bocas, sacó al equipo de problemas de descenso, suma dos títulos, el de Copa MX Apertura 2015 y la super Copa que le dio el pase a la Libertadores 2017, además de ponerle un sello futbolístico al equipo, de darle identidad y alegría al equipo de jugar al futbol.



Almeyda ha enseñado al jugador del Guadalajara a disfrutar del futbol, cambió la tensión y presión de salir a la cancha, por alegría de disfrutar, desde emprender el camino al estadio, hasta caminar los pasillos rumbo a la cancha y hacerlo con estilo, personalidad que se refleja en la cancha.



"Digo que si se despertó (el gigante), porque pasó a ser un equipo competitivo, que ganó en un año dos títulos, nos quedamos a un pasito en la Liguilla, pero siempre hay que ir por más, es una realidad que hay más que hace un año, se ve mejor el equipo con dos títulos ganados. Sin la interpretación de los jugadores no lo hubiera logrado, soy un agradecido, estos años nos muestra que podemos seguir creciendo".



Almeyda en base a ponerse de ejemplo en muchos aspectos negativos, logró recuperar a muchos elementos que estaban titubeantes en el primero equipo, que no lograban tener regularidad como Jesús Sánchez, quien hasta ya logró ser capitán el pasado sábado ante Jaguares.



"Error hablar de lo de antes, entiendo los momentos de los jugadores, que no pasan por un alto nivel futbolístico, los entrenadores deciden tomar determinaciones, pero desde que los entreno han ido creciendo, el caso de Jesús Sánchez es una alegría, estaba resistido, por lo que sabía. Con su temperamento, forma de trabajar día a día y se está demostrando que puede mucho más todavía; 'Chofis' es un caso de los que se debe proteger, ponerlo en momentos y lo he llevado poco a poco, como Zaldvíar, Pérez, Cisneros y han mejorado".



Reconoció a un año de estar dirigiendo a Chivas, que este club le ha dado grandeza en muchos aspectos, porque ya lo conocen en otras partes del mundo. Agradeció a Jorge Vergara la oportunidad de vivir la experiencia rojiblanca y su verso ante el jugador del Guadalajara, es despertar esa alegría de pertenecer a este equipo.



"Chivas al ser puros mexicanos, les debe dar una alegría enorme, hablan de lo mismo, del picante y cómo no inyectarle que disfruten de este equipo, que representan a 40 millones de hinchas. El jugador debe tener obligaciones, que sean buenos profesionales, que mejoren, porque hay mucha gente que trabaja para darle mucha herramientas en el club, no solamente al jugador, sino al ser humano, para abrirle la mente y que disfrute lo que hace".



"Mucho, noto que la posibilidad que medio Chivas y Jorge de trabajar acá, me dio la oportunidad de crecer como persona, ir tras objetivos lo hace crecer a uno. Siento que esta posibilidad de pasar este año acá me ha enriquecido y mi meta es seguir aprendiendo, de ese aprendizaje es dar herramientas a los jugadores, soy receptivo y ha hecho que me conozcan en otras partes del mundo que no me conocían".



El pastor puntualizó que otra de sus virtudes para lograr la reacción de los jugadores, es la claridad con la cual les habla, porque les pide honestidad, humildad para trabajar, porque aquél que no merezca estar en el once estelar, no será tomado en cuenta, ya que deben dignificar su titularidad con esfuerzo.



"Cada vez que un jugador la recibe (oportunidad), es por un mérito propio, porque ahí entra la elección mía. Han pasado muchos jugadores, el campeonísimo que lo logrado por ellos será difícil de igualar. Cada niño mexicano en un 70 por ciento le encantaría vestirla, hay un montón de jugadores de otros clubes, de las fuerza básicas sueñan con venir acá y el respeto, así como la alegría debe ser muy grande".



Matías pide se sientan orgullosos



Se siente querido y corresponde. Almeyda en estas fechas de celebración le pide a la afición que se sientan orgullosos de su equipo, de ser mexicanos, porque hay mucha historia atrás.



"Como extranjero, la cultura mexicana, deben estar orgullosos de la cultura, de los ante pasados, inicios, han vivido cosas muy fuertes. Es un país lleno de cosas importantes, de historia rica, que realmente la deberían valorar, tienen un gran país que puede ser una potencia a nivel mundial".



Quisiera Almeyda que su Argentina y México, tuvieran un mejor día a día, que las familias estuvieran en otras condiciones y él tiene que hacer su parte, lograr que la afición rojiblanca con resultados, defienda los colores en todos lados, como hasta ahora.



"Veo dos países muy parecidos, con culturas parecidas, con potencial para seguir mejorando. Tanto en Argentina como en México, que las familias vivan una vida digna. El aficionado tiene una historia rica, esa historia hace que el club sea grande, que nos motivemos para estar a la altura y si estamos con esa unión, apoyo, de demostrar que estamos felices por representar al equipo, estaremos a la altura que merecen".



LA FRASE



"Feliz de poder conseguir cosas importantes, de aprender de errores, de conocer gente nueva, entrenar nuevos jugadores, de aprendizaje. He encontrado un lugar maravilloso, mi familia está feliz, cómoda y yo también".Matías Almeyda, técnico del Guadalajara.

