Nadie quería a Almeyda, lo acuchillaban: Salcido

Al paso de los meses, el técnico ha logrado regresarle al equipo la alegría por jugar al futbol

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- Carlos Salcido recuerda a la llegada de Matías Almeyda, que todos decían que le iría mal a Matías Almeyda como técnico de Chivas, pero el paso de los meses ha dicho lo contrario con resultados y ve un buen futuro para los rojiblancos, porque ha logrado regresarle al equipo la alegría por jugar al futbol, respetando un sistema de juego agresivo que agrada a la tribuna.



"Tengo dos años y medio que regresé, quizá este es el torneo en el que más veo que disfruta el equipo. Me da gusto como juegan todos. Es un poco de todo, Matías también llegó en ese momento, sean honestos, nadie lo quería, lo achuchillaban por no tener experiencia en el futbol mexicano y ahí está".



El "Choco" puntualizó que estas Chivas le tienen emocionado, soñando con un campeonato, porque el equipo está sano en todos los aspectos, van a un mismo objetivo trabajando en conjunto, nadie es más que nadie y es otro de los puntos a favor del técnico.



"Me ilusiona bastante porque el equipo juega bien al futbol, el equipo pierde, gana, empata pero sea cualquiera el resultado, se juega bien al futbol, agrede al rival respetando la filosofía de Chivas. Le han empatado partidos sin merecer tanto los rivales, se han ganado encuentros mereciendo más en e marcador. He visto a la gente que no está contenta en la derrotas, pero tranquilos porque respeta el equipo su forma de juego".



Lo que más le ha gustado a Carlos, es la forma de explicar lo que quiere, porque no deja lugar a dudas, da las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo y hacerlo de la mejor forma.



"Destaco que le está dando estilo al equipo, destaco que en base al trabajo, humildad, estilo que propone y al ser claro, el equipo ha salido del descenso. Empezamos a disfrutar del futbol, es la verdad, ya que este equipo está peleando el descenso y se olvidó de disfrutar. Marcando un poco el estilo y lo que nos ha dado Matías, nos divertimos".



Luego de reaparecer ante Chiapas el pasado miércoles, Salcido dijo estar listo para jugar el próximo sábado si así lo requiere el técnico Almeyda, ya que se sintió bien en todos los aspectos y la rodilla no le dio problema alguno.



"Estoy contento de regresar a jugar, me hacia falta echar patadas, sentir otra vez un partido. Ya quien sabe de futbol, sabe que cuando pierdes un mes se va lo tiempista, el ritmo, pero terminé bien de mi rodilla y es algo bueno".



La competencia en la defensa es mucha, así que respetará la determinación que tome el director técnico, quien sabe que puede utilizarlo en varias posiciones y se pone a la orden.



"Mi trabajo es hacerla difícil a toda la banda, el profesor sabe que puedo jugar varias posiciones, la realidad es de que han traído gente de muy buena calidad, han hecho las cosas bien, si juego cinco o diez minutos, todo el partido, está muy bien. Quiero hacer las cosas de la mejor manera, el equipo ha hecho buen trabajo, con buen ritmo, para nosotros es bueno porque hay jóvenes que aprietan fuerte".



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ