No arriesgarán a Ustari tras lesión

Señalan que el portero rojinegro no se ha recuperado de su lesión

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- El portero argentino Óscar Ustari sigue sin poder recuperarse por completo de la lesión que le aqueja desde la semana pasada, por lo que el director técnico José Guadalupe Cruz señaló que no lo quieren arriesgar, evitando que su lesión se pueda agravar. Por lo tanto, Miguel Fraga seguiría siendo el arquero titular del Atlas.



Sin embargo el propio Óscar Ustari saltó al terreno de juego para realizar la práctica de manera normal este jueves en el Estadio Jalisco, al lado de Miguel Ángel Fraga, aun así el argentino sigue siendo duda.



"Óscar es una garantía en el arco, se le echó de menos, Miguel hizo su mejor esfuerzo y es muy complicado para un suplente cuando hay pocas opciones de jugar, se pierde el ritmo, pero por lo demás, siempre que lo hemos necesitado ha hecho su mejor esfuerzo, es una lástima lo que le ha pasado a Ustari, no lo vamos a acelerar, no vamos a arriesgar a que haya una lesión más grave, será él mismo el que nos diga si está en condiciones de jugar", indicó el timonel rojinegro.

